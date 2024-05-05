У Алабы 12 чемпионств за карьеру. Рекорд топ-5 лиг принадлежит Гиггзу – 13
Давид Алаба приблизился к рекорду Райана Гиггза по числу чемпионств в топ-5 лиг.
Вчера мадридский «Реал» досрочно выиграл Ла Лигу. Это 12-й чемпионский трофей Алабы в карьере: он десять раз выигрывал Бундеслигу в составе «Баварии» и дважды победил в чемпионате с «Реалом».
Такое же количество чемпионств у Франсиско Хенто (все – с «Реалом»), Кингсли Комана (два – с «ПСЖ», два – с «Ювентусом», восемь – с «Баварией»), Томаса Мюллера (все – с «Баварией») и Лионеля Месси (десять – с «Барселоной» и два – с «ПСЖ»).
Рекордсменом по числу чемпионств среди футболистов, выступавших в топ-5 лиг, остается Райан Гиггз. У него 13 трофеев, все – с «Манчестер Юнайтед».
Обожаю, когда те кто явно не были свидетелями тех событий пытаются принизить достижения прошлого
Сейчас в Ла Лиге лютая конкуренция: Реал, еле выживающая Барселона, фарм клуб Сити и потомственный автобус😂