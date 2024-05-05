У Алабы 12 чемпионств за карьеру. Рекорд топ-5 лиг принадлежит Гиггзу – 13

Теги Бавария Райан Гиггз бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига рекорды Томас Мюллер Франсиско Хенто Давид Алаба Кингсли Коман Футбол

Давид Алаба приблизился к рекорду Райана Гиггза по числу чемпионств в топ-5 лиг.

Вчера мадридский «Реал» досрочно выиграл Ла Лигу. Это 12-й чемпионский трофей Алабы в карьере: он десять раз выигрывал Бундеслигу в составе «Баварии» и дважды победил в чемпионате с «Реалом».

Такое же количество чемпионств у Франсиско Хенто (все – с «Реалом»), Кингсли Комана (два – с «ПСЖ», два – с «Ювентусом», восемь – с «Баварией»), Томаса Мюллера (все – с «Баварией») и Лионеля Месси (десять – с «Барселоной» и два – с «ПСЖ»).

Рекордсменом по числу чемпионств среди футболистов, выступавших в топ-5 лиг, остается Райан Гиггз. У него 13 трофеев, все – с «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария
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у Комана огромные шансы побить рекорд
+40
-5
+35
Ответ Yu123
у Комана огромные шансы побить рекорд
Кейн: не в мою смену
+26
-1
+25
Ответ Yu123
у Комана огромные шансы побить рекорд
Достаточно Кейна обратно в Англию сбагрить
+23
-1
+22
Ответ Richezid
А как же этот малой, который в Италии, Германии, Франции выигрывал ?
Кингсли Коман, это он
+10
-1
+9
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Райан Гиггз фантастичен. 13 титулов с МЮ при жёсткой конкуренции в АПЛ это не то же самое, что штамповать чемпионства одно за другим в Бундеслиге за доминирующую Баварию
Жёсткая конкуренция это когда второму месту 10-20 очков везёшь? 🤣🤣
+6
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Коман моложе, перебьет все эти рекорды
+5
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Ну думаю Алаба уже через год догонит Гигза
+4
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Ответ Пользователь_1113131100
Смешной комментарий) как могут плюсовать. У мю первый стабильный конкурент появился в 2004 году , когда Абрамович влил бабло. До этого ,было пару клубов раздражителей, типо Арсенала и еще кто то. ).
Не побежденный Арсенал Венгера с Анри не конкурент значит ? Ок. Ливерпуль как бы тогда тоже никуда не исчезал. Так пишешь будто после появления Челси МЮ перестал брать чемпионства. После 2004 МЮ взял ещё 5 титулов.
Обожаю, когда те кто явно не были свидетелями тех событий пытаются принизить достижения прошлого
+5
-2
+3
Ответ Пользователь_1113131100
Смешной комментарий) как могут плюсовать. У мю первый стабильный конкурент появился в 2004 году , когда Абрамович влил бабло. До этого ,было пару клубов раздражителей, типо Арсенала и еще кто то. ).
Ага, особенно когда МЮ брал 3 АПЛ подряд не было конкуренции, где Ливер, Арсенал и Челси(помимо дьяволов) ежегодно тусовались в полуфиналах ЛЧ как минимум

Сейчас в Ла Лиге лютая конкуренция: Реал, еле выживающая Барселона, фарм клуб Сити и потомственный автобус😂
+3
-1
+2
Ответ ALMANAC
Коман моложе, перебьет все эти рекорды
Ага, при том, что ради первых четырёх чемпионств ему пришлось всего 18 раз на поле выйти. Да и то не на весь матч. Спортсмен-талисман)
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+1
Ответ Muhammad Ashurov
есть все шансы превзойти великого Гиггза
Главное его достижение что он годами едал жену брата.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Райан Гиггз фантастичен. 13 титулов с МЮ при жёсткой конкуренции в АПЛ это не то же самое, что штамповать чемпионства одно за другим в Бундеслиге за доминирующую Баварию
Не только в Баварии, но и в ПСЖ.
+3
-3
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Райан Гиггз фантастичен. 13 титулов с МЮ при жёсткой конкуренции в АПЛ это не то же самое, что штамповать чемпионства одно за другим в Бундеслиге за доминирующую Баварию
И где там конкуренция была во времена Гиггза? Чья команда в АПЛ более днищенская?)))
+4
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0
Футбол настолько изменился статистически, что в одном ряду с легендарнейшими игроками такие посредственные игроки вроде Комана и Алабы.
0
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Маркиньос 9 чемпионств и впереди еще минимум 5 лет
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0
Райан Гиггз фантастичен. 13 титулов с МЮ при жёсткой конкуренции в АПЛ это не то же самое, что штамповать чемпионства одно за другим в Бундеслиге за доминирующую Баварию
+18
-18
0
Ответ Ulan Akimov
Только команды АПЛ растворяются в еврокубках )
Так растворяются, что команды АПЛ имеют больше всех различных победителей ЛЧ, тогда как из Лол лиги лишь Реал и Барселона🤭
+1
-1
0
есть все шансы превзойти великого Гиггза
+1
-1
0
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