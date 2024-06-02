«Очки, сигара, песни, танцы». Анчелотти о том, как «Реал» отпразднует победу в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти рассказал, как «Реал» отпразднует победу в Лиге чемпионов.

Вчера « » выиграл турнир в 15-й раз, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале ЛЧ в Лондоне (2:0).

Сегодня команда должна отпраздновать завоевание трофея в Мадриде у фонтана Сибелес, где клуб традиционно отмечает своих успехи.

«Очки, сигара, песни, танцы. У нас все будет», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти в эфире RTVE.

У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

Как «Реал» укротил «Боруссию» после такого проблемного первого тайма?

Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎