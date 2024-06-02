«Очки, сигара, песни, танцы». Анчелотти о том, как «Реал» отпразднует победу в Лиге чемпионов

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ахахаха музыка Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как «Реал» отпразднует победу в Лиге чемпионов.

Вчера «Мадрид» выиграл турнир в 15-й раз, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале ЛЧ в Лондоне (2:0).

Сегодня команда должна отпраздновать завоевание трофея в Мадриде у фонтана Сибелес, где клуб традиционно отмечает своих успехи.

«Очки, сигара, песни, танцы. У нас все будет», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти в эфире RTVE.

У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

Как «Реал» укротил «Боруссию» после такого проблемного первого тайма?

Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎

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16 комментариев
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Нужен концерт Шакиры на Бернабеу во время празднования💃
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Ответ Зеленский
Нужен концерт Шакиры на Бернабеу во время празднования💃
И Пике ведущим на празднике)))
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Ответ Wiley Fox
Про очки не понял Но это же Новиков из Эстонии. Переводчик из него как та пуля
Вам недоступно понимание слова "очки"? Бывает(
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Ответ zrada prada
Причём тут Спартак ?
Комплексы. Не обращай внимания.
+2
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Ответ Zlatan!
И Пике ведущим на празднике)))
Он сейчас бизнесмен, может и поработать ведущим
+1
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Настоящий Итальянец - настоящий Мужчина !
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Ответ Groznyi2024
Спартак тоже после трех туров так отпраздновал
Причём тут Спартак ?
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Ответ Ксюша Каблукова
Дурачок что ли?)) Вспоминаю сериал "Вне игры", там был аргентинец, которого прислали в Локо учить тренеров))) И он говорит - знаешь почему мы сильные?))Потому что танцуем))А знаешь почему вы слабые - потому что пьете))) Но ведь все пьющие танцуют, а у них там наркоманов с коксом которые танцуют больше чем обычных людей))) И тут также))Понты беспонтовые))
Ты чего завелся так?))
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Ответ PIT-BUL
Ты чего завелся так?))
Да меня эти олени испанские бесят))
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