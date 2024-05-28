Радимов о финале Кубка: «Шансов у «Балтики» нет никаких, один процент какой-то. Да не обидятся болельщики, но матч с ЦСКА или «Спартаком» был бы более смотрибельным, заполняемым и интригующим»

Владислав Радимов считает, что у «Балтики» нет шансов в финале Фонбет Кубка России.

В решающем матче калининградцы встретятся с « » 2 июня.

– Шансов никаких нет у футболистов «Балтики». Можно говорить сколько угодно. Дух. Финал Кубка. Один матч. Но реально один процент какой-то есть. Но и то…

– Есть в связи с этим сожаление, что « » выбила « »? Сейчас бы мы прекрасное футбольное зрелище увидели в финале Кубка – «Зенит» – «Спартак»…

– Да не обидятся на меня болельщики «Балтики», но, конечно же, в Лужниках матч – «Спартак» или «Зенит» – «Спартак» был бы более смотрибельным, заполняемым, интригующим, – сказал бывший полузащитник «Зенита».