Радимов о финале Кубка: «Шансов у «Балтики» нет никаких, один процент какой-то. Да не обидятся болельщики, но матч с ЦСКА или «Спартаком» был бы более смотрибельным, заполняемым и интригующим»
Владислав Радимов считает, что у «Балтики» нет шансов в финале Фонбет Кубка России.
В решающем матче калининградцы встретятся с «Зенитом» 2 июня.
– Шансов никаких нет у футболистов «Балтики». Можно говорить сколько угодно. Дух. Финал Кубка. Один матч. Но реально один процент какой-то есть. Но и то…
– Есть в связи с этим сожаление, что «Балтика» выбила «Спартак»? Сейчас бы мы прекрасное футбольное зрелище увидели в финале Кубка – «Зенит» – «Спартак»…
– Да не обидятся на меня болельщики «Балтики», но, конечно же, в Лужниках матч ЦСКА – «Спартак» или «Зенит» – «Спартак» был бы более смотрибельным, заполняемым, интригующим, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Владислав по делу говорит. Матч "«Спартак» или «Зенит» – «Спартак» был бы более смотрибельным"
По сравнению с этим, Балтика праздник футбола показывает
За эти два матча Спартак заслуженно забрал золотой автобус в коллекцию трофеев сезона и медальку от ВГИКа за постик о том как никто в Санкт-Петербурге не мог сухарь отстоять, а через сто лет туда Спартак приехал