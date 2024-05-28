Радимов о финале Кубка: «Шансов у «Балтики» нет никаких, один процент какой-то. Да не обидятся болельщики, но матч с ЦСКА или «Спартаком» был бы более смотрибельным, заполняемым и интригующим»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владислав Радимов Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

Владислав Радимов считает, что у «Балтики» нет шансов в финале Фонбет Кубка России.

В решающем матче калининградцы встретятся с «Зенитом» 2 июня.

– Шансов никаких нет у футболистов «Балтики». Можно говорить сколько угодно. Дух. Финал Кубка. Один матч. Но реально один процент какой-то есть. Но и то…

Есть в связи с этим сожаление, что «Балтика» выбила «Спартак»? Сейчас бы мы прекрасное футбольное зрелище увидели в финале Кубка – «Зенит» – «Спартак»…

– Да не обидятся на меня болельщики «Балтики», но, конечно же, в Лужниках матч ЦСКА – «Спартак» или «Зенит» – «Спартак» был бы более смотрибельным, заполняемым, интригующим, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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11 комментариев
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Ответ Miron_8383
Видели мы уже эти смотрибельные матчи с ЦСКА, ЦСКА аж 0 ударов в створ с игры нанесли) По сравнению с этим, Балтика праздник футбола показывает
По одному матчу оценивать всю историю противостояния...
Владислав по делу говорит. Матч "«Спартак» или «Зенит» – «Спартак» был бы более смотрибельным"
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Видели мы уже эти смотрибельные матчи с ЦСКА, ЦСКА аж 0 ударов в створ с игры нанесли)
По сравнению с этим, Балтика праздник футбола показывает
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Зря ты так Влад , нельзя так к сопернику относиться . Балтика выйдет на матч всей жизни , а Зенит в игровом кризисе и одной ногой в Бразилии уже. Всякое может быть , это один матч. Увидим короче . По факту - 2го числа Зенит и Реал , а может быть Балтика и Дортмунд , всякое бывает
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был бы я тренером Балтики, я бы собрал все подобные мнения и перечитал бы вслух перед матчем всем игрокам, сверхмотивация обеспечена!
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Не факт, совсем не факт. "Балтике" нечего терять, а "Зенит" решил главную задачу и одной ногой (в лучшем случае одной) уже в отпуске. Это если вообще опохмелиться успеют. :)
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Точно! Могли бы и драку вновь наблюдать... А матч Балтика - Зенит ни о чем и будет напоминать избиение младенца... В Москве будет один Петроград, который поедет за золотым дублем. Кёнегсберг поедет лишь Москву поглядеть и в победу не верит.
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Балтика с Зенитом всегда жарко бились. Олды знают.
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Сколько гонора..
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Шанс Буланова - стабильно 40 %!
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Ответ Miron_8383
Видели мы уже эти смотрибельные матчи с ЦСКА, ЦСКА аж 0 ударов в створ с игры нанесли) По сравнению с этим, Балтика праздник футбола показывает
Спартак тоже не отличился, в ответном матче на кубок аж 2 удара из-за штрафной от Соболева за 90 минут и невероятная фееричная штанга в матче лиги
За эти два матча Спартак заслуженно забрал золотой автобус в коллекцию трофеев сезона и медальку от ВГИКа за постик о том как никто в Санкт-Петербурге не мог сухарь отстоять, а через сто лет туда Спартак приехал
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