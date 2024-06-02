Суперфинал Кубка России покажут в Бразилии и шести европейских странах в прямом эфире

Суперфинал Фонбет Кубка России покажут в Бразилии, шести странах Европы и странах СНГ.

Сегодня « » и « » сразятся за трофей на стадионе «Лужники» в Москве. Матч состоится в 18:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, суперфинал кубка России будет транслироваться в Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Македонии, Бразилии, а также в странах СНГ.