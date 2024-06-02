Суперфинал Кубка России покажут в Бразилии и шести европейских странах в прямом эфире

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России телевидение РФС Первая лига Балтика Футбол

Суперфинал Фонбет Кубка России покажут в Бразилии, шести странах Европы и странах СНГ.

Сегодня «Зенит» и «Балтика» сразятся за трофей на стадионе «Лужники» в Москве. Матч состоится в 18:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, суперфинал Фонбет кубка России будет транслироваться в Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Македонии, Бразилии, а также в странах СНГ.

34 комментария
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Было бы странно, если бы в Бразилии не показали матч бразильской команды)
+55
-16
+39
Бразильскую сборную покажут в Бразилии, логично же 🤷🏻
+21
-8
+13
Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
тебя кто-то заставляет этот матч смотреть?
беги за абонами на Акрон!
+14
-2
+12
Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
Вчера же смотрели тухлятину, называемой финалом ЛЧ))
+8
-2
+6
Ответ Groznyi2024
Для такого лучше бы конечно Зенит - Спартак был. Там можно было 18+ поставить и по кабельным показывать
"Согласно статье 137 ГК РФ...не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности."
А Вы предлагаете это на весь мир транслировать!
+9
-5
+4
Хмм, вся Югославия в полном составе.
+4
-1
+3
Это победа
+3
-1
+2
Для такого лучше бы конечно Зенит - Спартак был. Там можно было 18+ поставить и по кабельным показывать
+10
-8
+2
Ответ pit4er
Было бы странно, если бы в Бразилии не показали матч бразильской команды)
а почему цска не показывали с 17-ю бразильцами в этом веке?)
наверно это другое(
https://www.teams.by/legioners-cska-moscow-football-club/club-165/?ysclid=lwx0u5b4yv363220034
+12
-10
+2
А приятно же. Там и члены НАТО присутсвуют.
+4
-4
0
Хороший шанс засветиться в Европе но есть нюанс
+4
-4
0
Ответ Александр Васильев
а почему цска не показывали с 17-ю бразильцами в этом веке?) наверно это другое( https://www.teams.by/legioners-cska-moscow-football-club/club-165/?ysclid=lwx0u5b4yv363220034
А одномоментно их сколько в команде было ?
0
0
0
Ответ Celsius
"Согласно статье 137 ГК РФ...не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности." А Вы предлагаете это на весь мир транслировать!
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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