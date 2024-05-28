Газманов и детский хор споют гимн РФ перед финалом Фонбет Кубка России. Группа «Моя Мишель» выступит в перерыве
Олег Газманов и детский хор исполнят гимн перед финалом Фонбет Кубка России.
В финальном матче турнира «Балтика» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники».
«Олег Газманов вместе с детским хором из 40 детей исполнит гимн России перед суперфиналом Кубка России.
На параде участников Кубка России после матча выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой». В перерыве группа «Моя Мишель» исполнит композицию «Зима в сердце», – сообщили в департаменте мероприятий РФС.
Папа отработает )))
Ну как без "Слово пацана")