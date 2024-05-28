Газманов и детский хор споют гимн РФ перед финалом Фонбет Кубка России. Группа «Моя Мишель» выступит в перерыве

Олег Газманов и детский хор исполнят гимн перед финалом Фонбет Кубка России.

В финальном матче турнира « » сыграет с « ». Игра пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе « ».

«Олег Газманов вместе с детским хором из 40 детей исполнит гимн России перед суперфиналом Кубка России.

На параде участников Кубка России после матча выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой». В перерыве группа «Моя Мишель» исполнит композицию «Зима в сердце», – сообщили в департаменте мероприятий РФС.