Газманов и детский хор споют гимн РФ перед финалом Фонбет Кубка России. Группа «Моя Мишель» выступит в перерыве

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Олег Газманов ТАСС музыка Футбол

Олег Газманов и детский хор исполнят гимн перед финалом Фонбет Кубка России.

В финальном матче турнира «Балтика» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники».

«Олег Газманов вместе с детским хором из 40 детей исполнит гимн России перед суперфиналом Кубка России.

На параде участников Кубка России после матча выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой». В перерыве группа «Моя Мишель» исполнит композицию «Зима в сердце», – сообщили в департаменте мероприятий РФС.

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19 комментариев
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На Шамана денег не хватило?
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А в это время его сын проходит отборочные в Единой России на выборы в МосГорДуму.
Папа отработает )))
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Молодец батя куда только бездарного сына не пихал и пел, и банкиром был, но вроде нашел место: Среди тех, кто депутатом не является, но будет принимать участие в выборах, — певец и телеведущий Родион Газманов. …
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группа «Мираж» с песней «Новый герой»
Ну как без "Слово пацана")
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«Газманов и детский хор» представляется как страшный людоед и его пленники-детишки. «А перед тем, как я вас съем, давайте споём песенку!»
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Моя Мишель когда то классные были . Сейчас- обычная попса
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Ответ Ебздрогыч
На Шамана денег не хватило?
Исполнение гимна шаманом это самое унылое и позорное что я слышал в своей жизни.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А в это время его сын проходит отборочные в Единой России на выборы в МосГорДуму. Папа отработает )))
Мало в МФО заработал бедняга
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Наш ответ АПЛ с их касэбиан))
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Круче выступления Максим после финала-2022 уже ничего в Кубке не будет
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Показалось - Гризманов)
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Зима в сердце, подходящая песня о состоянии российского футбола.
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Вспомнилась старая шутка из СССР: "Хор мальчиков и Бунчиков"
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Более жалкого названия, чем Моя Мишель не придумать
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Для чего?? Пойте лучше гимны и оды непобедимому Зениту, второй титул на блюдечке поднесут...
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х-Оргазма-нов
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Ответ Николай Бойко
"Зима в сердце" - это кавер. Лучше бы спели "Ты мне нравишься" или "Ветер меняет направление".
лучше б нормальных певцов пригласили.
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