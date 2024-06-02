Ташуев о Суперфинале Кубка: «У «Зенита» нет явного преимущества, шансы 60 на 40. Дело не в спаде, но чемпионат подровнялся, а к ним больше не едут звезды вроде Халка и Витцеля»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Балтика Аксель Витцель Халк Футбол

Сергей Ташуев поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России.

Сегодня «Зенит» и «Балтика» сразятся за трофей на стадионе «Лужники» в Москве. Матч состоится в 18:00 по московскому времени. 

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом Мир РПЛ, «Балтика» заняла предпоследнее место и вылетела в Мелбет Первую лигу.

«Я думаю, в этой игре у «Зенита» нет явного преимущества. Шансы на победу примерно 60 на 40 в пользу Санкт-Петербурга.

У «Балтики» хороший состав, там есть исполнители. Тем более, в кубке всегда решают детали и нюансы. Непонятно, какую тактику Игнашевич выберет на игру, и от чего вообще будет толкаться «Зенит».

Не думаю, что «Зенит» сейчас на спаде. Просто чемпионат подровнялся, московские клубы укрепились, а в «Зенит» больше не едут звезды вроде Халка и Витцеля», – отметил бывший тренер «Факела».

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8 комментариев
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80 на 20.. и это ещё комплимент Балтике
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А Малком, которого за 60 лям скинули, не звезда? А тот же Вендел, если не брать его вывиви в башке, не лучший ли плеймейкер лиги?
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Да уж.
"Зенит не на спаде", стоимость состава - в 8,5 раз дороже состава Балтики, но "явного преимущества нет".

Зенит в этом матче может проиграть только сам себе , и это будет зависеть от двух факторов - от настроения бразильцев, которые сейчас задают тон в команде, и от "гениальной" тактики Семака - играть на удержание счёта при минимальном преимуществе и делать непонятные замены.
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Ответ mihail.gvozdev2020
Кто нибудь понимает, для чего БАЛТИКА погналась за кубком??? Закрепитесь в высшей лиге, а потом стройте планы. Сейчас уже поздно рассуждать какой у них там состав.
за трофеем
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