Ташуев о Суперфинале Кубка: «У «Зенита» нет явного преимущества, шансы 60 на 40. Дело не в спаде, но чемпионат подровнялся, а к ним больше не едут звезды вроде Халка и Витцеля»
Сергей Ташуев поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России.
Сегодня «Зенит» и «Балтика» сразятся за трофей на стадионе «Лужники» в Москве. Матч состоится в 18:00 по московскому времени.
По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом Мир РПЛ, «Балтика» заняла предпоследнее место и вылетела в Мелбет Первую лигу.
«Я думаю, в этой игре у «Зенита» нет явного преимущества. Шансы на победу примерно 60 на 40 в пользу Санкт-Петербурга.
У «Балтики» хороший состав, там есть исполнители. Тем более, в кубке всегда решают детали и нюансы. Непонятно, какую тактику Игнашевич выберет на игру, и от чего вообще будет толкаться «Зенит».
Не думаю, что «Зенит» сейчас на спаде. Просто чемпионат подровнялся, московские клубы укрепились, а в «Зенит» больше не едут звезды вроде Халка и Витцеля», – отметил бывший тренер «Факела».
"Зенит не на спаде", стоимость состава - в 8,5 раз дороже состава Балтики, но "явного преимущества нет".
Зенит в этом матче может проиграть только сам себе , и это будет зависеть от двух факторов - от настроения бразильцев, которые сейчас задают тон в команде, и от "гениальной" тактики Семака - играть на удержание счёта при минимальном преимуществе и делать непонятные замены.