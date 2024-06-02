Ташуев о Суперфинале Кубка: «У «Зенита» нет явного преимущества, шансы 60 на 40. Дело не в спаде, но чемпионат подровнялся, а к ним больше не едут звезды вроде Халка и Витцеля»

Сергей Ташуев поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России.

Сегодня «Зенит» и « » сразятся за трофей на стадионе «Лужники» в Москве. Матч состоится в 18:00 по московскому времени.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом Мир РПЛ, «Балтика» заняла предпоследнее место и вылетела в Мелбет Первую лигу.

«Я думаю, в этой игре у « » нет явного преимущества. Шансы на победу примерно 60 на 40 в пользу Санкт-Петербурга.

У «Балтики» хороший состав, там есть исполнители. Тем более, в кубке всегда решают детали и нюансы. Непонятно, какую тактику Игнашевич выберет на игру, и от чего вообще будет толкаться «Зенит».

Не думаю, что «Зенит» сейчас на спаде. Просто чемпионат подровнялся, московские клубы укрепились, а в «Зенит» больше не едут звезды вроде Халка и Витцеля», – отметил бывший тренер «Факела».