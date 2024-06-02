Кроос о победе в ЛЧ: «Не лучший матч, было тяжело в первом тайме, но «Реал» не проигрывает финалы. Надо иметь сумасшедший менталитет, чтобы выигрывать, даже будучи худшей командой на поле»

Тони Кроос высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

После матча 34-летний полузащитник « », покидающий команду по окончании сезона, дал интервью Джейми Каррагеру для CBS Sports. Немец ответил на вопрос, каково это – выиграть чемпионов в своем последнем матче за клуб.

«Да, все могло быть хуже. Таков был план [выиграть матч], но такое трудно спланировать, это безумие. Несмотря на то, что сегодня мы провели не лучший матч, похоже, в этих играх мы не можем проиграть.

Нам весьма повезло в первом тайме, так как мы не показали хорошей игры. Затем мы изменили некоторые вещи. Тренер поставил Джуда [Беллингема] рядом со мной, чтобы мы стали немного компактнее, и я думаю, это помогло. После того как мы забили, наша игра значительно улучшилась, и тогда уже не осталось никаких сомнений, но в первом тайме нам было тяжело.

Мы не можем проиграть финал. Это то, на чем мы основываемся. Наш путь к финалу за последние годы выглядит как безумие. Конечно, дело в качестве, но надо иметь сумасшедший менталитет, чтобы выигрывать эти игры, даже будучи худшей командой на поле. Требуется очень большая вера, и я думаю, что это отличает этот клуб от всех остальных», – сказал .

Двухминутное интервью завершилось после того, как Каррагера попросили покинуть поле, предупредив, что у него заканчивается время.

Кроос о победе в ЛЧ: «Очень рад уйти вот так, лучшего способа не придумаешь. Я очень счастлив»