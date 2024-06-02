Кроос о победе в ЛЧ: «Не лучший матч, было тяжело в первом тайме, но «Реал» не проигрывает финалы. Надо иметь сумасшедший менталитет, чтобы выигрывать, даже будучи худшей командой на поле»

Теги Боруссия Дортмунд Джейми Каррагер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

После матча 34-летний полузащитник «Реала», покидающий команду по окончании сезона, дал интервью Джейми Каррагеру для CBS Sports. Немец ответил на вопрос, каково это – выиграть Лигу чемпионов в своем последнем матче за клуб.

«Да, все могло быть хуже. Таков был план [выиграть матч], но такое трудно спланировать, это безумие. Несмотря на то, что сегодня мы провели не лучший матч, похоже, в этих играх мы не можем проиграть.

Нам весьма повезло в первом тайме, так как мы не показали хорошей игры. Затем мы изменили некоторые вещи. Тренер поставил Джуда [Беллингема] рядом со мной, чтобы мы стали немного компактнее, и я думаю, это помогло. После того как мы забили, наша игра значительно улучшилась, и тогда уже не осталось никаких сомнений, но в первом тайме нам было тяжело.

Мы не можем проиграть финал. Это то, на чем мы основываемся. Наш путь к финалу за последние годы выглядит как безумие. Конечно, дело в качестве, но надо иметь сумасшедший менталитет, чтобы выигрывать эти игры, даже будучи худшей командой на поле. Требуется очень большая вера, и я думаю, что это отличает этот клуб от всех остальных», – сказал Кроос.

Двухминутное интервью завершилось после того, как Каррагера попросили покинуть поле, предупредив, что у него заканчивается время.

Кроос о победе в ЛЧ: «Очень рад уйти вот так, лучшего способа не придумаешь. Я очень счастлив»

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16 комментариев
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Умница. Ушел на пике. Осталось взять Евро
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Все так, нужно отдать должное Дортмунду. Очень сильный первый тайм в их исполнении. Ну и Тони всегда адекватен и честен перед аудиторией, говорит все так, как есть.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Умница. Ушел на пике. Осталось взять Евро
Я думал ты про Каррагера🤣🤣🤣
+5
-2
+3
Ответ belikovda.90
ЛЧ превратилась в цирк и как серьёзный турнир уже не рассматривается. Качество футбола на уровне РПЛ. 6 раз выиграла ЛЧ команда, которая только в 2 играла лучше. Пора делать нормальный плей-офф, в не смотреть рандом из года в год.
🧯
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+1
И добавиь нечего!
+1
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0
Молодчина Тони!👏👏👏
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0
Ответ belikovda.90
ЛЧ превратилась в цирк и как серьёзный турнир уже не рассматривается. Качество футбола на уровне РПЛ. 6 раз выиграла ЛЧ команда, которая только в 2 играла лучше. Пора делать нормальный плей-офф, в не смотреть рандом из года в год.
кек
+1
-1
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