У «Боруссии» самый высокий xG в истории первых таймов финала ЛЧ за время сбора статистики – 1,68

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» продемонстрировала уникальную для финала Лиги чемпионов игру в атаке.

Команда Эдина Терзича завершила первый тайм матча с «Реалом» с рекордным xG за время сбора статистики – 1,68. Показатель ожидаемых голов рассчитывается на этой стадии с сезона-2013/14.

Squawka Football отмечает, что «Бавария» не смогла достичь таких результатов ни в одном из двух полуфинальных матчей против мадридцев даже за 90 минут.

У «Реала» xG по итогам первого тайма матча с «Боруссией» равен 0,09.

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22 комментария
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К сожалению такие статистики не работают против Реала, Ливерпуль по-моему похлеще их возил, но всё равно Мадрид выигрывает финалы
+44
0
+44
Самый "слабый" финалист.
+43
-2
+41
Ответ Alan Dutch
К сожалению такие статистики не работают против Реала, Ливерпуль по-моему похлеще их возил, но всё равно Мадрид выигрывает финалы
Уже 2-0. По факту всё закончено.
+7
0
+7
Анчелотти хотел сыграть 4-4-2, но играет 4-3-1. Беллингема и Родриго нет на поле
+8
-1
+7
Ответ kokakoka
Боруссия явно наиграла хотя бы на один гол
На гол нельзя наиграть, его нужно забить. Что Реал и сделал.
+7
-2
+5
Ответ Митрандир цвета хаки
Самый слабый финал со времён Монако - Порту. Игра двух команд максимально аморфна и безынтересна.
так уже года 5-6 последних финалы лч плюс минус такие
+2
0
+2
Самый слабый финал со времён Монако - Порту. Игра двух команд максимально аморфна и безынтересна.
+6
-4
+2
Ответ EchteLiebe09
Самый "слабый" финалист.
Дортмунду повезло, что ПСЖ за 30+ ударов им не забил, а сейчас уже пожинают -2 гола
+3
-1
+2
А смысл, если не забили
+2
0
+2
«Боруссия» должна была побеждать. К сожалению, в реальной жизни быть достойным недостаточно.
+1
0
+1
Два опаснейших удара были в атаках где были офсайды, если бы забили, гол отменили - xg меньше, так что так себе статистика
+4
-3
+1
Да уж забейте... Пора)
+1
0
+1
Дортмунд конечно хорош но в моменте со штангой было офсайд.
0
0
0
Мне кажется в эту стату попал выход один на один Фулькруга, где он был в офсайде, который не зафиксировали
0
0
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Жаль немцев, первую игру их смотрю и офигел от первого тайма. Очень слажено, Реал сковали и могли забывать. Но королевский клуб это ментальный монстр
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Пора выпускать Аллера и Гиттенса...
0
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0
Но побеждает все равно Реал.
0
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Ответ che kaif
С ПСЖ было сложнее Дортмунду возят судейский мешок на удивление
Какого это, осознавать, что катарский мешок никогда в жизни не выиграет лч?🤣🤣🤣
+1
-1
0
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