У «Боруссии» самый высокий xG в истории первых таймов финала ЛЧ за время сбора статистики – 1,68
«Боруссия» продемонстрировала уникальную для финала Лиги чемпионов игру в атаке.
Команда Эдина Терзича завершила первый тайм матча с «Реалом» с рекордным xG за время сбора статистики – 1,68. Показатель ожидаемых голов рассчитывается на этой стадии с сезона-2013/14.
Squawka Football отмечает, что «Бавария» не смогла достичь таких результатов ни в одном из двух полуфинальных матчей против мадридцев даже за 90 минут.
У «Реала» xG по итогам первого тайма матча с «Боруссией» равен 0,09.