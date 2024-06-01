У «Боруссии» самый высокий xG в истории первых таймов финала ЛЧ за время сбора статистики – 1,68

«Боруссия» продемонстрировала уникальную для финала Лиги чемпионов игру в атаке.

Команда Эдина Терзича завершила первый тайм матча с «Реалом» с рекордным xG за время сбора статистики – 1,68. Показатель ожидаемых голов рассчитывается на этой стадии с сезона-2013/14.

Squawka Football отмечает, что « » не смогла достичь таких результатов ни в одном из двух полуфинальных матчей против мадридцев даже за 90 минут.

У « » xG по итогам первого тайма матча с «Боруссией» равен 0,09.