«Реал» ни разу не пробил в створ ворот ворот «Боруссии» в 1-м тайме при владении 58%. У «Дортмунда» 8 ударов, 2 – в створ

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб играет с дортмундской «Боруссией» в решающем матче турнира (0:0, перерыв).

В первой половине игры испанцы владели мячом 58% времени, но нанесли по воротам соперника все два удара, ни разу не попав в створ.

Игроки немецкой команды пробили по воротам 8 раз, два удара пришлись в створ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.