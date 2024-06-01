«Реал» ни разу не пробил в створ ворот ворот «Боруссии» в 1-м тайме при владении 58%. У «Дортмунда» 8 ударов, 2 – в створ
«Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме финала Лиги чемпионов.
Мадридский клуб играет с дортмундской «Боруссией» в решающем матче турнира (0:0, перерыв).
В первой половине игры испанцы владели мячом 58% времени, но нанесли по воротам соперника все два удара, ни разу не попав в створ.
Игроки немецкой команды пробили по воротам 8 раз, два удара пришлись в створ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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