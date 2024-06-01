«Реал» ни разу не пробил в створ ворот ворот «Боруссии» в 1-м тайме при владении 58%. У «Дортмунда» 8 ударов, 2 – в створ

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб играет с дортмундской «Боруссией» в решающем матче турнира (0:0, перерыв).

В первой половине игры испанцы владели мячом 58% времени, но нанесли по воротам соперника все два удара, ни разу не попав в створ.

Игроки немецкой команды пробили по воротам 8 раз, два удара пришлись в створ. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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69 комментариев
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Реал прямыми ногами выносит соперника - нет карточки
Игрок Боруссии что-то крикнул партнеру - жк
+130
-32
+98
Левый пенальти забьют и выиграют кубок 🏆
+112
-27
+85
Будет обидно, если Реал отскочит и возьмет ЛЧ. Желаю счастья желтой стене и точности футболистам Дортмунда
+69
-10
+59
Ответ cektor
Левый пенальти забьют и выиграют кубок 🏆
Собственно, как обычно
+59
-17
+42
Вперёд, Боруссия!
+41
-11
+30
Команда всегда играет хуже соперника ,но побеждает ,магия судейского корпуса )
+33
-8
+25
Видели такое в 2022
+25
-5
+20
Ответ 7s6vjn2j5s
А после перерыва Реал выйдет?… а то это был не Реал
Это как раз Реал и был. Так весь сезон играют. А потом или левый пенальти или удачный отскок на Беллингема и 1:0
+30
-10
+20
Винисиус за явное симулянтство и провокации - надо было удалять с поля. Вместо этого, судья берет и подсаживает на ЖК центр заща Боруссии. Плюс забитцеру дал ЖЕ ни за что. Тут все по классике: Реал не может, судья поможет!
+20
-2
+18
Реал по именам в составе на 2 головы выше, но даже такая Боруссия возит, какой позор
+13
0
+13
Королевская игра, она такая)
+12
-1
+11
Ответ rigobersong
Реал прямыми ногами выносит соперника - нет карточки Игрок Боруссии что-то крикнул партнеру - жк
Судья 🤡 портит всю игру. PUTA MADRID
+25
-16
+9
Ответ 7s6vjn2j5s
А после перерыва Реал выйдет?… а то это был не Реал
А Реал выйдет...? А пусть мячик тогда скинет!
+9
-1
+8
Ответ madaev
Комментарий скрыт
И из вне игры не забивали...
+7
0
+7
Дортмунд пока лучше, но надо прибавлять
+7
-1
+6
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Подскажите, Реал сегодня в Желтом играет?🙄
Ну юморист . Не останавливайся
+8
-3
+5
Ответ cektor
Левый пенальти забьют и выиграют кубок 🏆
"Ну и что? Мы КОРОЛИ этого турнира"- выкрикнул из комнаты ВАР, Перес
+5
0
+5
Очередное доказательство, что Анчелотти - физрук (вне зависимости от исхода финала)
+14
-10
+4
В перерыве судейской бригаде подскажут, что нужно ещё сильнее влиять на ход игры)
+5
-1
+4
А после перерыва Реал выйдет?… а то это был не Реал
+5
-2
+3
какой же реал ну реально позорище
+2
0
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Типичный Реал. Осталось забить с первого полумомента и будет всё по классике.
+4
-2
+2
Эти могут и без единого удара по воротам забрать ушастого
+1
0
+1
Дордмунд вперёд
+1
0
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Будет отскок, как обычно закатят в конце
+3
-2
+1
Мда, как всегда вату катают, а потом отскакивают
+1
0
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Ответ madaev
Видели такое в 2022
Печальное было зрелище
+2
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+1
Ответ Ilya_Panchenko
17+8 за сезон, нельзя назвать его бесполезным
Он статистику фармит в мусорных матчах, когда Реал ведет в 3-4 мяча. У него голевая засуха обычно продолжается 15-20 игр
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Это норма
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Подскажите, Реал сегодня в Желтом играет?🙄
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