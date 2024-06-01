Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший тренер мира. Я заменил его в последнем матче в карьере – тренер должен принимать решения, и он понял, почему я это сделал»
Фабио Капелло ответил, почему заменил Карло Анчелотти в его последнем матче.
«Реал» играет с «Боруссией» (0:0, перерыв) в финале Лиги чемпионов.
Во время предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти ответил, помнит ли он свой последний матч в качестве игрока.
«Конечно, я помню. Это был матч «Милан» – «Верона», я забил два гола. На самом деле последним был другой (матч «Фоджа» – «Милан» – Спортс), но там меня заменили в перерыве, и я предпочел бы забыть это. Кто заменил? Капелло (смеется). Потом я понял, почему, и он сделал правильно», – сказал главный тренер «Реала».
Фабио Капелло ответил на слова Анчелотти, вспомнив тот матч.
«Я заменил Анчелотти в его последней игре в качестве футболиста, это правда, но тренер должен принимать [сложные] решения, и он понял, почему я это сделал. После завершения карьеры он показал себя на высшем уровне.
Карло – настоящий джентльмен, он был хорош в центре поля, а теперь он лучший тренер в мире», – сказал бывший тренер «Милана» и «Реала».