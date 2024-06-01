Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший тренер мира. Я заменил его в последнем матче в карьере – тренер должен принимать решения, и он понял, почему я это сделал»

Теги Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид Фабио Капелло серия А Италия Ла Лига Футбол

Фабио Капелло ответил, почему заменил Карло Анчелотти в его последнем матче.

«Реал» играет с «Боруссией» (0:0, перерыв) в финале Лиги чемпионов. 

Во время предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти ответил, помнит ли он свой последний матч в качестве игрока. 

«Конечно, я помню. Это был матч «Милан» – «Верона», я забил два гола. На самом деле последним был другой (матч «Фоджа» – «Милан» – Спортс), но там меня заменили в перерыве, и я предпочел бы забыть это. Кто заменил? Капелло (смеется). Потом я понял, почему, и он сделал правильно», – сказал главный тренер «Реала».

Фабио Капелло ответил на слова Анчелотти, вспомнив тот матч. 

«Я заменил Анчелотти в его последней игре в качестве футболиста, это правда, но тренер должен принимать [сложные] решения, и он понял, почему я это сделал. После завершения карьеры он показал себя на высшем уровне.

Карло – настоящий джентльмен, он был хорош в центре поля, а теперь он лучший тренер в мире», – сказал бывший тренер «Милана» и «Реала». 

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4 комментария
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Так почему заменил то?
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После первого тайма актуально. С равными составами его и Терзич уделал бы
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Монпелье полностью солидрен с Каппелычем
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