Магат о поиске «Баварией» тренера: «Сначала я следил с улыбкой, но затем стало не до смеха. Это нанесло ущерб немецкому футболу»

Теги Бавария Венсан Компани Феликс Магат бундеслига Германия Футбол

Феликс Магат считает, что поиск «Баварией» тренера навредил футболу в Германии.

Мюнхенцы получили отказ от шести тренеров и в конечном счете договорились с Венсаном Компани, работавшим в вылетевшем из АПЛ «Бернли».

«Сначала я следил за ситуацией с улыбкой, но затем стало не до смеха. Это нанесло ущерб немецкому футболу в целом.

То, как это изображалось на публике, было некрасиво. Поэтому мы все рады, что теперь кого-то назначили, и скрестили пальцы», – сказал бывший главный тренер мюнхенцев.

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5 комментариев
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Все будет понятно к зиме. Посмотрим что сделает Компани. Понятно что назначение рискованное, но это лучше чем Рангник или Моуриньо. По сути реально отказались только Нагельсманн и Флик, но у них уже были прекрасные варианты
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Феликс, ладно ты, а каково было Хайнкесу? Дед до сих пор телефон на беззвучном держит
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После Компани наверное в списке был Юран, вот тогда бы не до смеху было.
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Мне кажется весь мир в шоке от цирка который боссы мюнхенцев устроили в этом году , очень не свойственное поведение для немцев
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Ответ dreamstep
После Компани наверное в списке был Юран, вот тогда бы не до смеху было.
Ташуев
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