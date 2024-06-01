Магат о поиске «Баварией» тренера: «Сначала я следил с улыбкой, но затем стало не до смеха. Это нанесло ущерб немецкому футболу»

Феликс Магат считает, что поиск «Баварией» тренера навредил футболу в Германии.

Мюнхенцы получили отказ от шести тренеров и в конечном счете договорились с , работавшим в вылетевшем из АПЛ «Бернли».

«Сначала я следил за ситуацией с улыбкой, но затем стало не до смеха. Это нанесло ущерб немецкому футболу в целом.

То, как это изображалось на публике, было некрасиво. Поэтому мы все рады, что теперь кого-то назначили, и скрестили пальцы», – сказал бывший главный тренер мюнхенцев.