Винисиус заболел перед финалом ЛЧ – у него была высокая температура в четверг и пятницу. Сегодня вингеру «Реала» стало лучше (Relevo)

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Здоровье Футбол

Винисиус Жуниор заболел перед финалом Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится сегодня, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

По информации Relevo, в четверг и пятницу у бразильского вингера была высокая температура. В его окружении были обеспокоены тем, в каком состоянии он подойдет к матчу. 

В эти дни Винисиус принимал лекарства, которые быстро подействовали – сегодня ему стало лучше, температура пришла в норму. Игрок выйдет на финальный матч Лиги чемпионов в стартовом составе. 

Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»

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29 комментариев
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Как бы лучше ему не стало, на 100% он уже играть не сможет, жаль…
+23
-6
+17
Ответ alexmixer9
На 100 процентов нереально за 2 дня вылечиться, посмотрим как отразиться
Тся
+20
-3
+17
На 100 процентов нереально за 2 дня вылечиться, посмотрим как отразиться
+11
-3
+8
Надеюсь это не помешает Вини быть в хорошей форме
+7
-2
+5
После высокой температуры организм даже здорового человека приходит к нормальному функционированию минимум через 3 - 4 дня. Большая потеря для Реала.
+5
0
+5
я тоже заболел:((
+3
0
+3
Ответ Isa Babaev
Боруссию и без Вини выиграют
Целая Боруссия на кону? Неслабо.
+1
-1
0
Ответ steelsity
Что за гон? Он вчера полноценно тренировался в общей группе!!!
ну во-первых, он профессионал, мог и с температурой тренироваться
во-вторых, откуда вы знаете, полноценно или нет
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Ответ Чёрная Мамбо
Дортмунд, самой величайшей ошибкой будет забить первый гол...
Не понятно почему все желают победу Боруссии может потому что они играют против сборной мира
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Ответ Софья Хороброва
зачем ты эту дурость написал? если человек выздоровел, то играть он будет на 200%. тк после температуры состояние еще лучше
Что за дурость написали вы? После болезни идёт период восстановление (от нескольких дней до нескольких лет) и только после него можно говорить о выздоровление человека и откуда информация о "после температуры состояние ещё лучше"? Оно лучше только в сравнение с состоянием при температуре, но ни как не до.
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Надеюсь это помешает ему быть в хорошей форме
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нельзя недооценивать Боруссию очень аккуратно без ошибок надо сыграть
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Лунин заразил
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Если уж лепить героя, то нужно было вбрасывать про подозрение на перелом.
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Если не хочет осложнений на организм, то лучше не играть
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Здоровья !
На поле он очень нужен !
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"верю-верю. сам брехун"
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Жаль, от всей души здоровья Винни!
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Надеюсь, что все же отошет от простуды и покажет себя во всей красе сегодня.
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