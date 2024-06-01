Винисиус заболел перед финалом ЛЧ – у него была высокая температура в четверг и пятницу. Сегодня вингеру «Реала» стало лучше (Relevo)

Винисиус Жуниор заболел перед финалом Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится сегодня, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

По информации Relevo, в четверг и пятницу у бразильского вингера была высокая температура. В его окружении были обеспокоены тем, в каком состоянии он подойдет к матчу.

В эти дни Винисиус принимал лекарства, которые быстро подействовали – сегодня ему стало лучше, температура пришла в норму. Игрок выйдет на финальный матч чемпионов в стартовом составе.

Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»