Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»

Теги Боруссия Дортмунд Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Ян Непомнящий Шахматы

Ян Непомнящий объяснил, почему болеет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.

1 июня футбольный клуб из Мадрида сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли, начало – в 22:00 по московскому времени.

«За развязкой Российской премьер-лиги я смотрел в «лайвскор». Но надеюсь, что сегодня посмотрю финал Лиги чемпионов.

Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону», и всегда против «Реала», – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий.

4 комментария
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Удачи Дортмунду.
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Болей не болей,а выиграет Реал,это факт.
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