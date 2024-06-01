Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»

Ян Непомнящий объяснил, почему болеет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.

1 июня футбольный клуб из Мадрида сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли, начало – в 22:00 по московскому времени.

«За развязкой Российской премьер-лиги я смотрел в «лайвскор». Но надеюсь, что сегодня посмотрю финал Лиги чемпионов.

Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону», и всегда против «Реала», – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий.