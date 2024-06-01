Кроос делит 5-е место по матчам в ЛЧ с Хави и Мюллером – по 151. Сегодняшний финал – последняя игра Тони в клубной карьере

Теги Боруссия Дортмунд Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Хави Лионель Месси Икер Касильяс Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос рекорды Томас Мюллер Футбол

Тони Кроос делит 5-ю строчку по числу игр в Лиге чемпионов.

Сегодняшний финал против «Боруссии» стал 151-й игрой немца в Лиге чемпионов.

По количеству матчей в турнире он делит 5-е место с Хави и Томасом Мюллером.

Больше игр провели только Карим Бензема (152), Лионель Месси (163), Икер Касильяс (177) и Криштиану Роналду (183).

Тони Кроос проводит последний матч в клубной карьере.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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6 комментариев
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Уходить на пике — правильное решение, но от этого не менее грустно. Думаю, ещё сезон бы он смог отыграть на своём уровне
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Всегда немного грустно когда уходят Легенды)
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+1
Ответ Genriwhite
Да ты че. Видно совсем в футболе не шаришь. Все знают что обладатель ЗМ в Европе больше не играет.
Это правда, Малком покинул нас
+1
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+1
Будет просто королевское прощание, если возьмут ушастого!
0
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Ответ cektor
Начинается пиар компания по зм для кросса.
Да ты че. Видно совсем в футболе не шаришь. Все знают что обладатель ЗМ в Европе больше не играет.
+1
-1
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