Кроос делит 5-е место по матчам в ЛЧ с Хави и Мюллером – по 151. Сегодняшний финал – последняя игра Тони в клубной карьере
Тони Кроос делит 5-ю строчку по числу игр в Лиге чемпионов.
Сегодняшний финал против «Боруссии» стал 151-й игрой немца в Лиге чемпионов.
По количеству матчей в турнире он делит 5-е место с Хави и Томасом Мюллером.
Больше игр провели только Карим Бензема (152), Лионель Месси (163), Икер Касильяс (177) и Криштиану Роналду (183).
Тони Кроос проводит последний матч в клубной карьере.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.