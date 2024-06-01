Кроос делит 5-е место по матчам в ЛЧ с Хави и Мюллером – по 151. Сегодняшний финал – последняя игра Тони в клубной карьере

Тони Кроос делит 5-ю строчку по числу игр в Лиге чемпионов.

Сегодняшний финал против « » стал 151-й игрой немца в чемпионов.

По количеству матчей в турнире он делит 5-е место с и .

Больше игр провели только Карим Бензема (152), Лионель Месси (163), Икер Касильяс (177) и Криштиану Роналду (183).

проводит последний матч в клубной карьере.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.