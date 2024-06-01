Джорджо Кьеллини: «Ювентус» показал все, что мог. Даже Гвардиола не добился бы большего»

Теги Ювентус Джорджо Кьеллини Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Пеп Гвардиола Массимилиано Аллегри Футбол

Джорджо Кьеллини дал оценку сезону «Ювентуса» и назначению Тиаго Мотты.

«Юве» в этом сезоне показал все, что мог. Даже Пеп Гвардиола не добился бы большего.

Мотта уже тренировал из центра поля, когда еще был игроком. Всегда было понятно, что он станет тренером. В этом сезоне он сделал нечто невероятное. Надеюсь, он приживется в «Ювентусе», у него есть все необходимое для того, чтобы преуспеть, так что я уверен», – отметил бывший защитник туринцев в интервью Sky Sport Italia.

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