Харри Магуайр: «Англия едет на Евро, чтобы победить. Мы не выигрывали трофей очень, очень давно»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр рассказал о готовности сборной Англии к Евро.

«Мы не выигрывали трофей очень, очень давно, но мы были близки к этому.

В 2018 году это была новая команда. Гарет [Саутгейт] только начинал строить что-то – вероятно, ожидалось, что мы просто выйдем из группы, но мы действительно хорошо сыграли на том турнире и заложили прочный фундамент.

Это было прекрасное время для меня, время, когда я, возможно, поднялся на ступень выше в плане игры на высшем уровне.

Саутгейт сделал множество мелочей, зная, как важно сплотить группу. Он сделал так, чтобы все наслаждались сборами, чтобы все хотели играть за свою страну – и, безусловно, так и должно быть.

Сейчас отличное время, чтобы быть игроком сборной Англии. Мы чувствуем, что переживаем хороший момент, и я с нетерпением жду этого турнира – мы едем туда, чтобы победить», – сказал защитник «МЮ».

Последним крупным турниром, который выигрывала сборная Англии, был домашний чемпионат мира в 1966. Англичане никогда не побеждали на чемпионате Европы, их лучший результат – второе место в 2020-м.

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21 комментарий
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главная звезда сборной Англии - после Кейна, разумеется - Харри Макгвайя, пошел за титулом чемпиона Европы 💪‍‍
удачи, легенда ✊
+18
-2
+16
С сыкливым физруком Саутом 1/2 в лучшем случае
+13
-3
+10
Как бы Евро некогда не брали Англичане )
+2
-1
+1
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