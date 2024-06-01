Харри Магуайр: «Англия едет на Евро, чтобы победить. Мы не выигрывали трофей очень, очень давно»

Харри Магуайр рассказал о готовности сборной Англии к Евро.

«Мы не выигрывали трофей очень, очень давно, но мы были близки к этому.

В 2018 году это была новая команда. [Саутгейт] только начинал строить что-то – вероятно, ожидалось, что мы просто выйдем из группы, но мы действительно хорошо сыграли на том турнире и заложили прочный фундамент.

Это было прекрасное время для меня, время, когда я, возможно, поднялся на ступень выше в плане игры на высшем уровне.

Саутгейт сделал множество мелочей, зная, как важно сплотить группу. Он сделал так, чтобы все наслаждались сборами, чтобы все хотели играть за свою страну – и, безусловно, так и должно быть.

Сейчас отличное время, чтобы быть игроком сборной Мы чувствуем, что переживаем хороший момент, и я с нетерпением жду этого турнира – мы едем туда, чтобы победить», – сказал защитник « ».

Последним крупным турниром, который выигрывала сборная Англии, был домашний чемпионат мира в 1966. Англичане никогда не побеждали на чемпионате Европы, их лучший результат – второе место в 2020-м.