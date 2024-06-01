Генсек РФС о суперфинале Кубка: «Ждем интересную игру. «Зенит» много раз подтверждал, что они амбизиозная команда»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Балтика Максим Митрофанов Спорт-Экспресс Футбол

Генсек РФС поделился ожиданиями от cуперфинала Фонбет Кубка России.

«Это одно из главных событий футбольного сезона. Мне очень обидно за «Балтику», которая весной показывала очень приличную игру и выглядела хорошо. К сожалению, в следующем сезоне [клуб] не примет участия.

Но тем интереснее и важнее будет завтрашний матч. «Зенит» много раз подтверждал, что они амбизиозная команда — в любом соревновании ставят зачаду выигрывать. Мы ждем интересную игру. Главное – без травм!», — сказал Максим Митрофанов 

Встреча суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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1 комментарий
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Даже не знаю какой настрой будет у Балтики после вы лета.
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