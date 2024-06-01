Генсек РФС о суперфинале Кубка: «Ждем интересную игру. «Зенит» много раз подтверждал, что они амбизиозная команда»

Генсек РФС поделился ожиданиями от cуперфинала Фонбет Кубка России.

«Это одно из главных событий футбольного сезона. Мне очень обидно за «Балтику», которая весной показывала очень приличную игру и выглядела хорошо. К сожалению, в следующем сезоне [клуб] не примет участия.

Но тем интереснее и важнее будет завтрашний матч. «Зенит» много раз подтверждал, что они амбизиозная команда — в любом соревновании ставят зачаду выигрывать. Мы ждем интересную игру. Главное – без травм!», — сказал Максим Митрофанов

Встреча суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня. Начало – в 18:00 по московскому времени.