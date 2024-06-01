Генсек РФС: «Футбольная столица России там, где чемпион – в Санкт-Петербурге»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Спорт-Экспресс Футбол

Генсек РФС назвал футбольную столицу России.

«Футбольная столица там, где находится чемпион страны. Тем не менее в России много мест, где наш вид спорта популярен. И говорить, что в одну сторону есть перекос – нельзя. У нас активно развивается детско-юношеский и женский футбол, футзал.

В воскресенье на главной спортивной площадке в «Лужниках» будет проходить суперфинал Кубка России. Да, «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. В этом году все решалась до последнего тура, и не только в матче сине-бело-голубых.

Тем не менее, это тот результат, который есть. Правильно говорить – футбольная столица в Санкт-Петербурге. Но это не означает, что на огромной футбольной карте России нет важных и знаковых для футбола мест», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, чемпионом России стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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38 комментариев
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Ответ KOTOV71
Мне понравилось: " .. напомним Чемпионом России стал Зенит...", - это для кого" напоминалка"?
Для московских страдальцев
+14
-3
+11
Мне понравилось: " .. напомним Чемпионом России стал Зенит...", - это для кого" напоминалка"?
+10
-3
+7
Ответ Oliver Kromwel
Как же он лижет Газпрому
Так может писать человек с богатым опытом.
+5
0
+5
Ответ Константин Эсперов
Сказал работник Газпрома . Столица там где самая большая культура боления , а это Москва .
Московская культура боления:
https://www.kp.ru/daily/26153.4/3041797/
+5
-1
+4
Ответ Константин Эсперов
Сказал работник Газпрома . Столица там где самая большая культура боления , а это Москва .
Культура московского боления, судя по трибунам, это боление в театрах и музеях
+5
-1
+4
Ответ vaniaEee
Если одни воровали раньше, другим можно сейчас? Логика детей из начальной школы
Тогда не гордитесь «славными 90-ми» и нет проблем
Так что твоё утверждение идёт нахер , маня
+5
-1
+4
Ответ Александр Василич
Комментарий удален модератором
А вот теперь представь что твой клуб,если Зенит-чемпион.
+4
-1
+3
Ответ Роман Ахмедов
Как это относится к теме о Зените?Напомнить рекорды мясных 6 побед из 6,полуфинал ЛЧ?И это тогда когда лишь чемпионы и вице чемпионы участвовали,а не -4-5 команды чемпионатов,с которыми Зенит справится никак лет 15 не может.Ну и сравним бюджеты.зенит позор Российского футбола.Ни воспитанников,ни результата,ни пользы для Российского футбола.
Ты приводишь период 15 лет но в этот период Зенит три раза выходил из группы лиги чемпионов , значит ты как минимум балабол , ведь у спартака один выход за 30 лет
Во вторых нынешняя лига чемпионов на расстоянии световых лет от кубка чемпионов где 70 процентов участников это чемпионы Болгарий, Финлянляндий, и прочих Венгрий, так что не в какие полуфиналы лч Спартак не выходил , а один жалкий выход в плей офф из слабейшей группы и сразу вылет от Нанта , воистину великая команда )))
Я ежедневно провожу тарасовским по губам фактами , и они убегают под шконку
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Ответ Зайцев Руслан
Для московских страдальцев
А,я понял,Спортс специально напоминает, что бы " больнее" было.
+4
-1
+3
Ответ Роман Ахмедов
да мне все равно.Триллионы рублей в пустую.Спартак тот же частный клуб потратил меньше.А вы доите государство и деньги зарубеж государственные выводятся.А в итоге обещали победу в Лч?Обещали ВСЕЙ стране.И не раз.Итог какой?Позорный.Верните государственные деньги ,а это триллионы.
спартак - частный клуб, живущий за счет народной нефти, ага.
+3
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+2
Ответ супермяч
Если уж начинать за уши притягивать, то можно вообще сказать, что страну возглавляет зенитовский президент. Выше кабинета уже нет.
Не надо врать:
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1718701/pub_5db04a8efbe6e700af4b28f2_5deaa70d86c4a900b03d260b/scale_720
+2
0
+2
Ответ супермяч
Дюков и Митрофанов возглавляют РФС, но кабинет это кто угодно только не Зенит
И чем они ему помогли? Может судей ему правильных ставили? Вот сюда посмотри и будь тише:
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/05/e4eb3ef069993e0629a32168a4a843f0.jpg
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-1
+2
Ответ супермяч
Дюков и Митрофанов возглавляют РФС, но кабинет это кто угодно только не Зенит
В 90-е когда возглавлял спартаковский Колосков это было вероятно другое
+9
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+2
Ответ Роман Ахмедов
Че уж скрывать.Там позор Российского футбола и спорта находится.
Самое крупное поражение российских команд в еврокубках
Антирекорд в группе лч
Первая команда занявшая последние место в группе ле
Рекордное количество вылетов в квалификации к еврокубкам
Рекордное количество 4 мест в группах лиги чемпионов

Помогите Даше Следопыту понять откачкой команде идёт речь ?)
Подсказка : там любят борщ , и фрикадельки доктора Лю
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+2
Ответ Константин Эсперов
Сказал работник Газпрома . Столица там где самая большая культура боления , а это Москва .
Еще московской культуры боления: https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/06/719a833299be761668639a65ad32faa3.jpg
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Зарево на раз-два-три 🔥
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А "народная" команда там, где находится "вся страна" - в палате? ;) Поднадоели эти детсадовские разборки.
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Ответ Крыло советов
Подходит ли под определение футбольной столицы Питер или Москва? Читаем: Столи́ца — главный город независимого государства или государственного образования в составе федеративной страны, в котором обычно размещаются высшие органы государственной власти — правительство, глава государства и органы верховной судебной власти, а также дипломатические представительства иностранных государств. В некоторых случаях часть органов государственной власти вынесена в другие города. Например, в ЮАР органы административной, законодательной и судебной власти распределены между тремя городами. В большинстве случаев столица является крупнейшим городом в стране — по численности населения и экономическому потенциалу Так Москва Или Питер ???
Не путай тёплое с длинным.Столица государства Россия - Москва . и это никто не оспаривает.Разговор идёт про футбольную столицу. России. Есть в мире , и не только в в России города, которые считаются мировыми столицами. Например, Брюссель - столица шоколада.Лион - столицей шёлка. Петергоф - столица фонтанов.Милан в Италии считается столицей моды.
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Ответ Роман Ахмедов
да мне все равно.Триллионы рублей в пустую.Спартак тот же частный клуб потратил меньше.А вы доите государство и деньги зарубеж государственные выводятся.А в итоге обещали победу в Лч?Обещали ВСЕЙ стране.И не раз.Итог какой?Позорный.Верните государственные деньги ,а это триллионы.
"Спартак тот же частный клуб"
Спартак - криминальное кокаиноторговое сообщество иноагентов и изменников Родины,
живущее на деньги от поставок топлива в украинскую армию.
Надеюсь, в самом скором времени Спартаку официально присвоят статус иноагента, полностью запретят его деятельность на территории РФ, а болельщиков этого криминального образования всех поголовно мобилизуют и отправят на СВО, смывать своей кровью преступления ФК Спартак.
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Столица там , где жопа в тепле сказал работник Газпрома.
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Питерский и бывший президент зенита говорит о футбольной столице Санкт-Петербурга , как неожиданно)))

п.с. и когда уже выполнишь обещание и зенит будет в Крыму играть?
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