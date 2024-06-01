Генсек РФС: «Футбольная столица России там, где чемпион – в Санкт-Петербурге»
Генсек РФС назвал футбольную столицу России.
«Футбольная столица там, где находится чемпион страны. Тем не менее в России много мест, где наш вид спорта популярен. И говорить, что в одну сторону есть перекос – нельзя. У нас активно развивается детско-юношеский и женский футбол, футзал.
В воскресенье на главной спортивной площадке в «Лужниках» будет проходить суперфинал Кубка России. Да, «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. В этом году все решалась до последнего тура, и не только в матче сине-бело-голубых.
Тем не менее, это тот результат, который есть. Правильно говорить – футбольная столица в Санкт-Петербурге. Но это не означает, что на огромной футбольной карте России нет важных и знаковых для футбола мест», – сказал Максим Митрофанов.
Напомним, чемпионом России стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.
https://www.kp.ru/daily/26153.4/3041797/
Так что твоё утверждение идёт нахер , маня
Во вторых нынешняя лига чемпионов на расстоянии световых лет от кубка чемпионов где 70 процентов участников это чемпионы Болгарий, Финлянляндий, и прочих Венгрий, так что не в какие полуфиналы лч Спартак не выходил , а один жалкий выход в плей офф из слабейшей группы и сразу вылет от Нанта , воистину великая команда )))
Я ежедневно провожу тарасовским по губам фактами , и они убегают под шконку
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1718701/pub_5db04a8efbe6e700af4b28f2_5deaa70d86c4a900b03d260b/scale_720
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Антирекорд в группе лч
Первая команда занявшая последние место в группе ле
Рекордное количество вылетов в квалификации к еврокубкам
Рекордное количество 4 мест в группах лиги чемпионов
Помогите Даше Следопыту понять откачкой команде идёт речь ?)
Подсказка : там любят борщ , и фрикадельки доктора Лю
Спартак - криминальное кокаиноторговое сообщество иноагентов и изменников Родины,
живущее на деньги от поставок топлива в украинскую армию.
Надеюсь, в самом скором времени Спартаку официально присвоят статус иноагента, полностью запретят его деятельность на территории РФ, а болельщиков этого криминального образования всех поголовно мобилизуют и отправят на СВО, смывать своей кровью преступления ФК Спартак.
п.с. и когда уже выполнишь обещание и зенит будет в Крыму играть?