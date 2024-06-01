Генсек РФС: «Футбольная столица России там, где чемпион – в Санкт-Петербурге»

Генсек РФС назвал футбольную столицу России.

«Футбольная столица там, где находится чемпион страны. Тем не менее в России много мест, где наш вид спорта популярен. И говорить, что в одну сторону есть перекос – нельзя. У нас активно развивается детско-юношеский и женский футбол, футзал.

В воскресенье на главной спортивной площадке в «Лужниках» будет проходить суперфинал Кубка России. Да, « » шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. В этом году все решалась до последнего тура, и не только в матче сине-бело-голубых.

Тем не менее, это тот результат, который есть. Правильно говорить – футбольная столица в Санкт-Петербурге. Но это не означает, что на огромной футбольной карте России нет важных и знаковых для футбола мест», – сказал .

Напомним, чемпионом России стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.