Тренер «Акрона» Тедеев о выходе в РПЛ: «В этой жизни есть Господь, мы в него верим. Безумно счастлив, низкий поклон всем причастным»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал об эмоциях после выхода в Премьер-лигу.

Клуб из Тольятти обыграл «Урал» по сумме двух матчей со счетом 3:2 (2:0, 1:2) и впервые вышел в Премьер-лигу.

– Долго вам будет сниться последнее спасение в исполнении вратаря Сергея Волкова?

– Беспокойно было и до матча. «Урал» – сильная команда. Но то, что сделали мои футболисты, заслуживает громадного уважения.

Я считаю, что в ответной игре мы не заслуживали поражения. Могли еще в первом тайме решить все вопросы.

Мы сделали очень большой шаг для развития клуба. Для развития всего региона. Мне очень приятно, что я стал частью клуба, который, как я надеюсь, станет великим. Будем к этому стремиться. Низкий поклон всем причастным. Я безумно счастлив. Сложно словами передать эмоции.

– При счете 1:2 была тревога за результат?

– В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили.

– Есть мысли по сезону в РПЛ?

– Об этом даже не хочется думать. Хочется идти в раздевалку, в объятия к своим футболистам, – сказал тренер «Акрона» Заур Тедеев.