Тренер «Акрона» Тедеев о выходе в РПЛ: «В этой жизни есть Господь, мы в него верим. Безумно счастлив, низкий поклон всем причастным»
Тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал об эмоциях после выхода в Премьер-лигу.
Клуб из Тольятти обыграл «Урал» по сумме двух матчей со счетом 3:2 (2:0, 1:2) и впервые вышел в Премьер-лигу.
– Долго вам будет сниться последнее спасение в исполнении вратаря Сергея Волкова?
– Беспокойно было и до матча. «Урал» – сильная команда. Но то, что сделали мои футболисты, заслуживает громадного уважения.
Я считаю, что в ответной игре мы не заслуживали поражения. Могли еще в первом тайме решить все вопросы.
Мы сделали очень большой шаг для развития клуба. Для развития всего региона. Мне очень приятно, что я стал частью клуба, который, как я надеюсь, станет великим. Будем к этому стремиться. Низкий поклон всем причастным. Я безумно счастлив. Сложно словами передать эмоции.
– При счете 1:2 была тревога за результат?
– В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили.
– Есть мысли по сезону в РПЛ?
– Об этом даже не хочется думать. Хочется идти в раздевалку, в объятия к своим футболистам, – сказал тренер «Акрона» Заур Тедеев.