Экс-тренер «Алании» Тедеев возглавил «Акрон». Клуб борется за выход в РПЛ

«Акрон» объявил о назначении Заура Тедеева главным тренером.

42-летний специалист сменил в тольяттинском клубе Евгения Калешина, ушедшего в отставку в конце ноября.

Последним местом работы Тедеева была «Алания», которую он покинул в марте, когда владикавказцы занимали 4-е место в прошлом сезоне Мелбет Первой лиги.

В сентябре 2021 года Тедеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова», а затем занимал пост старшего тренера в штабе Валерия Карпина.

Назначение Тедеева в «Акрон» прокомментировал гендиректор клуба Алексей Власов: «Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество.

Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной», – сказал Власов.

После 20 туров текущего сезона « » занимает в Первой лиге 3-е место отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 2 очка.

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