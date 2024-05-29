Тренер «Акрона» Тедеев про 2:0 с «Уралом»: «Команда готова физически и психологически. Главное – добиться результата в следующем матче и творить историю»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победе над «Уралом» в стыковом матче.

В первом переходном матче за право играть в Мир тольяттинцы одержали гостевую победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 1 июня в Жигулевске.

– Безумно счастлив тому, что увидел на поле. Хорошая обстановка, болельщики. Сегодня так сложилось, что наша команда в первом тайме имела достаточное преимущество, контролировала мяч, создавала подходы к воротам соперника.

Во втором тайме понимали, что не будет возможности прессинговать. Нашей задачей было справиться с давлением и продолжать гнуть линию и использовать свои возможности.

– Можно ли говорить, что « » функциональнее был лучше?

– Да, команда физически готова хорошо. Те моменты, которые были, стали предвестниками того, что готовы были бежать за спину в любое время матча. Игроки хорошо подготовились психологически к матчу.

– Стартовый состав « » вас удивил?

– Главное, мой состав меня не удивил. Не было Галояна, но те, кто вышли, у них колоссальный опыт игры в РПЛ. Игроков расставил, исходя из сильных сторон.

– Ответный матч пройдет на искусственном поле. Плюс для вас?

– Такого быть не может. Каждый последующий матч сложнее. Мы спокойно готовимся к игре, главное – прийти к следующему матчу, чтобы добиться результата и творить историю. Это важно для наших семей, детей из академии, – сказал .