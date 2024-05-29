Тренер «Акрона» Тедеев про 2:0 с «Уралом»: «Команда готова физически и психологически. Главное – добиться результата в следующем матче и творить историю»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Матч ТВ Акрон Заур Тедеев Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победе над «Уралом» в стыковом матче.

В первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ тольяттинцы одержали гостевую победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 1 июня в Жигулевске.

– Безумно счастлив тому, что увидел на поле. Хорошая обстановка, болельщики. Сегодня так сложилось, что наша команда в первом тайме имела достаточное преимущество, контролировала мяч, создавала подходы к воротам соперника.

Во втором тайме понимали, что не будет возможности прессинговать. Нашей задачей было справиться с давлением и продолжать гнуть линию и использовать свои возможности.

– Можно ли говорить, что «Акрон» функциональнее был лучше?

– Да, команда физически готова хорошо. Те моменты, которые были, стали предвестниками того, что готовы были бежать за спину в любое время матча. Игроки хорошо подготовились психологически к матчу.

– Стартовый состав «Урала» вас удивил?

– Главное, мой состав меня не удивил. Не было Галояна, но те, кто вышли, у них колоссальный опыт игры в РПЛ. Игроков расставил, исходя из сильных сторон.

– Ответный матч пройдет на искусственном поле. Плюс для вас?

– Такого быть не может. Каждый последующий матч сложнее. Мы спокойно готовимся к игре, главное – прийти к следующему матчу, чтобы добиться результата и творить историю. Это важно для наших семей, детей из академии, – сказал Тедеев.

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12 комментариев
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Давай, Акрон, жду в Премьер-лиге
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Акрон и в самом деле лучше готов и больше хотел. Да и в тренерской дуэли Гончаренко слил по всем статьям,в том числе "перехитрил" всех и себя со стартовым составом.
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Ответ fregat96
Акрон и в самом деле лучше готов и больше хотел. Да и в тренерской дуэли Гончаренко слил по всем статьям,в том числе "перехитрил" всех и себя со стартовым составом.
Главное-это иметь бабло для существования в РПЛ. Ибо это очень затратное предприятие.
+2
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Ответ Celsius
Спартаку пора сниматься с РПЛ, Акрон делал со Спартаком что хотел, еще будучи командой первой лиги, что он сделает теперь, выросши до уровня РПЛ - страшно подумать, тут даже слово "геноцид" будет слишком мягким!
Завязывай с солями
+4
-2
+2
Спартаку пора сниматься с РПЛ, Акрон делал со Спартаком что хотел, еще будучи командой первой лиги, что он сделает теперь, выросши до уровня РПЛ - страшно подумать, тут даже слово "геноцид" будет слишком мягким!
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А что за Акрон? Откуда команда и что за история. За лучшей лигой не слежу, может кто расскажет вкратце? Есть фаны?)
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Гришу Иванова сильно не люблю, но ещё одно пластмассовое поле в РПЛ это совсем грусть ((
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Блин, лишь бы второй матч не слили. Даешь Акрон в вышке!
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Ответ Celsius
Я наркоты не употребляю и тебе советую бросить, может хоть тогда в разум вернешься.
Опять с полпинка в истерику впал?
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Ответ Николай Левков
А что за Акрон? Откуда команда и что за история. За лучшей лигой не слежу, может кто расскажет вкратце? Есть фаны?)
- Выкинули несколько московских клубов в кубке России год назад.
- Содержится за счет частных денег
- А еще их тренировал Калешин))
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Ответ Николай Левков
А что за Акрон? Откуда команда и что за история. За лучшей лигой не слежу, может кто расскажет вкратце? Есть фаны?)
Не фанат, но вкратце:
Команда частная. Владелец занимается металлом. Наш самарский. Команда играет в Жигулевске, но считается тольяттинской. Если выйдут в вышку, будут играть у нас в Самаре скорее всего.
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