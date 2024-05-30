Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи заявил о желании выиграть ЛЧ в следующем сезоне: «Хотим, но это не наша цель. Мы на правильном пути»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Дело не в футболистах, а в команде. Сегодня журналист спросил меня, кто будет звездой в следующем году, и я ответил: команда. Это наше видение, наша стратегия. В этом году мы говорили, что тренер – это босс. Луис Энрике – босс, я доверяю ему, и он проделывает фантастическую работу.

Даже если бы мы проиграли «Ньюкаслу» и вылетели из группового этапа Лиги чемпионов, я бы сказал точно то же самое. Я знаю и понимал, что мы на правильном пути. Мы должны продолжать идти вперед.

Даже в следующем году, если вы спросите меня: «Хотите ли вы выиграть Лигу чемпионов?» Да. «Это ваша цель?» Нет. Давайте сделаем все, что в наших силах, давайте продолжать двигаться вперед.

Давайте сделаем все возможное, продолжим строить то, что начали в этом году, строить команду, атакующий стиль, который нам нравится. Это футбол, вы иногда проигрываете. Но если вы спросите меня: «Доволен ли ты своими решениями?» Да, доволен», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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31 комментарий
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Понятно теперь, для чего Сафонова берут
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Ответ Саша Вжухов
Лол, они с Месси и Неймаром не смогли, а тут с Мотей вдруг смогут 😂😂
Так сказал, будто с аргентинским балластом это легче сделать.
+12
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+7
Забавно если без черепашки реально смогут
+9
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+5
Ответ IvoKarlovic
Забавно если без черепашки реально смогут
Не смогут
+11
-7
+4
Аль-Хелайфи:» Не ну если с Сафоновым не получится , я умываю руки «
+2
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Ответ Крушение баварского драндулета
Этот состав способен на многое и без Мбаппе, что они показывали неоднократно по ходу сезона.
Показывали на Анжере? Лорьяне? На ком из серьёзных соперников?
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Да сколько можно, какой у вас путь ? Вы опять купите этим летом состав, и поедете домой где-то в 1/4 финала, и новый «проект» снова
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Вообще прикольно будет, с Месси и Мбапе не взяли, с Мбапе не взяли, с Сафоновым взяли)
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Правильный путь смотря куда, у кого-то вверх а у кого-то на дно. Выигрывать локальные кубки можно и без такого пафоса, не нужно для этого дружить с президентом УЕФА
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"Хотим, но не будем"? Зато честно
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Ну вообще то, что они избавились от всех токсиков - это правильный шаг. В следующем сезоне ПСЖ станет сильнее
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Цитирует Жванецкого: "Мы сидим, лежим, валяемся на правильном пути!"
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Без аргентинского якоря есть уже прогресс. Главное, чтобы не терять веру после всего кошмара с пешеходом
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Во Франции топ команды? Кто это ? В плей-офф лиги чемпионов с кем птж играл чем черепахи?
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Ну есть славная примета, если русский футболист числится в команде, которая в финале еврокубка играет, то она обязательно выигрывает. Будет интересно посмотреть!)
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ПСЖ, словно ослик, к котрому прикреплена морковка в виде ЛЧ, но как бы он не бежел - не поймать.
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А я полчаса назад заявил о том, что хочу 2 по 0,5 холодного пива... А, главное, сделал это!
К чему это я?
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хотим, но не то что бы прямо желаем
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хотим, но не то что бы прямо желаем
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Ответ Крушение баварского драндулета
Держи в курсе)
Обязательно
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