Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи заявил о желании выиграть ЛЧ в следующем сезоне: «Хотим, но это не наша цель. Мы на правильном пути»

Президент «ПСЖ» заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Дело не в футболистах, а в команде. Сегодня журналист спросил меня, кто будет звездой в следующем году, и я ответил: команда. Это наше видение, наша стратегия. В этом году мы говорили, что тренер – это босс. Луис Энрике – босс, я доверяю ему, и он проделывает фантастическую работу.

Даже если бы мы проиграли «Ньюкаслу» и вылетели из группового этапа Лиги чемпионов, я бы сказал точно то же самое. Я знаю и понимал, что мы на правильном пути. Мы должны продолжать идти вперед.

Даже в следующем году, если вы спросите меня: «Хотите ли вы выиграть Лигу чемпионов?» Да. «Это ваша цель?» Нет. Давайте сделаем все, что в наших силах, давайте продолжать двигаться вперед.

Давайте сделаем все возможное, продолжим строить то, что начали в этом году, строить команду, атакующий стиль, который нам нравится. Это футбол, вы иногда проигрываете. Но если вы спросите меня: «Доволен ли ты своими решениями?» Да, доволен», – сказал .