Глава «ПСЖ»: «У нас новая эра. Мы благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Глава «ПСЖ» сообщил, что в клубе началась новая эра.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе покинет парижскую команду по истечении срока контракта. Перед началом минувшего сезона из «ПСЖ» ушли Лионель Месси и Неймар.

«Для нас наступила новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу.

Мы провели отличный сезон, лишь два поражения в конце помешали нам.

Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и «ПСЖ» сосредоточен на нынешнем коллективе. На том, чтобы иметь отличную команду с отличным тренером, который у нас есть», – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

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16 комментариев
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Эра ПСЖ Сафонова станет более успешной, чем ПСЖ Мбаппе и Месси
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Вот что подписание Сафонова делает.
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меси в псж кроме своим пешеходством и финансовым паразитизмом ничем не выделился
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У этих каждый сезон новая эра
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Рональдуфилы... от вчерашнего отошли что ли?)))
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Мезозойская, Кайнозойская или о какой эре речь?)
В слабый чемпионат, не будут идти топ игроки, так и будут вылетать в 1/4 или 1/2
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Ответ Артур Иванов
Эра ПСЖ Сафонова станет более успешной, чем ПСЖ Мбаппе и Месси
Это войдёт в историю при таком раскладе
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Комментарий удален модератором
Я не жалкая букашка - это эра черепашки 😁
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Эра, господи, прошло несколько сезонов
Великие эры и их герои 🙈
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Эрры ПСЖ, как фильм Эра Альтрона. от эры максимум пятилети.
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Ответ Moscwow
Ну не совсем 50+50, но 50 место в списке бомбардиров дал в первом же сезоне
Комментарий удален модератором
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