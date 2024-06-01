Глава «ПСЖ»: «У нас новая эра. Мы благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу»

Глава «ПСЖ» сообщил, что в клубе началась новая эра.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе покинет парижскую команду по истечении срока контракта. Перед началом минувшего сезона из «ПСЖ» ушли Лионель Месси и Неймар.

«Для нас наступила новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу.

Мы провели отличный сезон, лишь два поражения в конце помешали нам.

Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и «ПСЖ» сосредоточен на нынешнем коллективе. На том, чтобы иметь отличную команду с отличным тренером, который у нас есть», – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.