Глава «ПСЖ»: «У нас новая эра. Мы благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу»
Глава «ПСЖ» сообщил, что в клубе началась новая эра.
Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе покинет парижскую команду по истечении срока контракта. Перед началом минувшего сезона из «ПСЖ» ушли Лионель Месси и Неймар.
«Для нас наступила новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу.
Мы провели отличный сезон, лишь два поражения в конце помешали нам.
Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и «ПСЖ» сосредоточен на нынешнем коллективе. На том, чтобы иметь отличную команду с отличным тренером, который у нас есть», – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.
В слабый чемпионат, не будут идти топ игроки, так и будут вылетать в 1/4 или 1/2
Великие эры и их герои 🙈