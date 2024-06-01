«Юве» возвращается в Ассоциацию европейских клубов после выхода из Суперлиги. Аль-Хелайфи сказал, что они «открыты для клубов, верящих в коллективные интересы»

Теги ПСЖ Ювентус серия А Италия Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

«Ювентус» возвращается в состав Европейской ассоциации клубов (ECA).

Туринский клуб подал заявку на возвращение в организацию после выхода из Суперлигу.

Европейская ассоциация клубов сегодня провела собрание.На встрече также присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин и генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем.

Председатель организации и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поприветствовал возвращение «Ювентуса».

«Я начинаю собрание с очень важной новости – после нескольких встреч с руководством и владельцами «Ювентуса» я рад сообщить, что они подали запрос на повторное вступление в ECA, что будет официально оформлено в ближайшее время.

Двери ECA всегда открыты для клубов, которые верят в коллективные интересы, прогрессивные реформы и конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами – мы рады, что «Ювентус» вновь присоединится к европейской футбольной семье», – сказал Аль-Хелайфи.

3 комментария
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