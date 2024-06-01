Каррагер считает, что «Боруссия» выиграет финал ЛЧ. Он ставил на вылет «Реала» и от «Сити», и от «Баварии»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Боруссия» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, «Боруссия» победит 2:1 в экстра-таймах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Отметим, что Каррагер прогнозировал вылет в «Реала» в противостояниях против «Манчестер Сити» и «Баварии».

Каррагер об ЛЧ: «В финал выйдут «ПСЖ» и «Ман Сити», и победит команда со 115 обвинениями!»

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17 комментариев
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Каррагер талисман Реала, как Васант
+17
-2
+15
Теперь понятно, кого винить, если выиграет Реал
+9
0
+9
Где-то улыбнулся Черданцев и посмеялся Васант
+6
-1
+5
Ответ Anya Belova
Каррагер талисман Реала, как Васант
Кто понял, тот понял))
+5
-2
+3
Местный Черданцев
+1
0
+1
Каррагер в матче за суперкубок :"Аталанта победит Реал в серии пенальти"
+1
0
+1
местный Кара ипотека
+1
-1
0
Англицкий Чердак.
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Английская версия Жоры
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мужику можно доверять,ставьте рябятки на выигрыш Боруссии
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Каррагер - хейтер Реала.
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Недетские травмы у мужика
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Ответ morphvirg
Кто понял, тот понял))
Хорошо бы поподробнее, приз.
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Ответ che kaif
Каррагер в матче за суперкубок :"Аталанта победит Реал в серии пенальти"
Байер возьмет суперкубок в матче с Боруссией!
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