Каррагер считает, что «Боруссия» выиграет финал ЛЧ. Он ставил на вылет «Реала» и от «Сити», и от «Баварии»
Джейми Каррагер считает, что «Боруссия» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов.
«Думаю, «Боруссия» победит 2:1 в экстра-таймах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Отметим, что Каррагер прогнозировал вылет в «Реала» в противостояниях против «Манчестер Сити» и «Баварии».
Каррагер об ЛЧ: «В финал выйдут «ПСЖ» и «Ман Сити», и победит команда со 115 обвинениями!»
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