Каррагер считает, что «Боруссия» выиграет финал ЛЧ. Он ставил на вылет «Реала» и от «Сити», и от «Баварии»

Джейми Каррагер считает, что «Боруссия» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, « » победит 2:1 в экстра-таймах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Отметим, что Каррагер прогнозировал вылет в « » в противостояниях против « » и «Баварии».

Каррагер об ЛЧ: «В финал выйдут «ПСЖ» и «Ман Сити», и победит команда со 115 обвинениями!»