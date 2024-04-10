Каррагер об ЛЧ: «В финал выйдут «ПСЖ» и «Ман Сити», и победит команда со 115 обвинениями!»

Джейми Каррагер напомнил про выдвинутые против «Манчестер Сити» обвинения.

Бывший защитник «Ливерпуля» упомянул разбирательства, связанные с предполагаемым нарушением «горожанами» финансовых правил , во время вчерашнего рассуждения об участниках чемпионов.

« » – « ». Я выбираю опыт в еврокубках, выбираю «Баварию». Дальше – «Манчестер Сити», лучшая команда Европы.

Также я выбираю « ». И Килиан Мбаппе сделает свое дело.

В финал выйдет «ПСЖ» – и встретится с «Манчестер Сити».

И победителем станет команда со 115 обвинениями – «Манчестер Сити»!» – воскликнул Каррагер в предматчевом шоу CBS Sports.