Каррагер об ЛЧ: «В финал выйдут «ПСЖ» и «Ман Сити», и победит команда со 115 обвинениями!»

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Джейми Каррагер напомнил про выдвинутые против «Манчестер Сити» обвинения.

Бывший защитник «Ливерпуля» упомянул разбирательства, связанные с предполагаемым нарушением «горожанами» финансовых правил АПЛ, во время вчерашнего рассуждения об участниках Лиги чемпионов.

«Арсенал» – «Бавария». Я выбираю опыт в еврокубках, выбираю «Баварию». Дальше – «Манчестер Сити», лучшая команда Европы.

Также я выбираю «Атлетико». И Килиан Мбаппе сделает свое дело.

В финал выйдет «ПСЖ» – и встретится с «Манчестер Сити».

И победителем станет команда со 115 обвинениями – «Манчестер Сити»!» – воскликнул Каррагер в предматчевом шоу CBS Sports.

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19 комментариев
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Вполне возможно он и прав
+15
-1
+14
Ответ Сергей Штырков
Неужели ПСЖ без месси что то сможет? хД
2 сезона подряд до него попадали в полуфинал если что
+6
0
+6
УЕФА - мафия! - добавил Каррагер
+4
0
+4
А могла бы победить команда у которой 0 АПЛ и за которую скользил Стиви Плющенко, но она играет по четвергам
+11
-9
+2
Ответ Pato07
2 сезона подряд до него попадали в полуфинал если что
Я видимо криво написал, я о том что при месси были позоры, а щас опять клуб фаворит.
+1
0
+1
Норм вариант мне кажется
+2
-2
0
псж может, но не обязательно. удачи барсе
0
0
0
Ответ vals1702
будет финал ПСЖ-Реал ....скриньте)
Надеемся
+6
-6
0
Ответ vals1702
будет финал ПСЖ-Реал ....скриньте)
А если нет? Удалите акаунт?
+3
-3
0
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