Зарплата Флика в «Барсе» – 9-11 млн евро в год до уплаты налогов и бонусы (Флориан Плеттенберг)

Появились новые данные о зарплате Ханси Флика в «Барселоне».

Ранее испанская газета As сообщила, что по контракту с каталонским клубом тренер будет получать три миллиона евро в год чистыми без учета бонусов. По данным источника, в случае победы в Лиге чемпионов «Барса» выплатит миллион евро, а при победе в – 750 тысяч.

Сегодня немецкий журналист Sky Флориан Плеттенберг написал, что звучавшие ранее цифры ошибочны. По его данным, зарплата Флика в «Барселоне» составляет 9-11 миллионов евро до уплаты налогов, а также бонусы.

Кроме того, « » ведет переговоры с экс-игроком «Бетиса», «Гамбурга», «Шальке» и сборной Германии Хайко Вестерманном. Он может стать ассистентом Флика.

Ханси хочет видеть Вестерманна в своем штабе из-за его опыта, знания испанского языка и превосходной репутации в Германии. Сейчас Вестерманн работает ассистентом главного тренера сборной Германии U19, где отвечает за тактику игры в обороне и специализируется на прессинге.