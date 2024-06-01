Зарплата Флика в «Барсе» – 9-11 млн евро в год до уплаты налогов и бонусы (Флориан Плеттенберг)
Появились новые данные о зарплате Ханси Флика в «Барселоне».
Ранее испанская газета As сообщила, что по контракту с каталонским клубом тренер будет получать три миллиона евро в год чистыми без учета бонусов. По данным источника, в случае победы в Лиге чемпионов «Барса» выплатит Флику миллион евро, а при победе в Ла Лиге – 750 тысяч.
Сегодня немецкий журналист Sky Флориан Плеттенберг написал, что звучавшие ранее цифры ошибочны. По его данным, зарплата Флика в «Барселоне» составляет 9-11 миллионов евро до уплаты налогов, а также бонусы.
Кроме того, «Барселона» ведет переговоры с экс-игроком «Бетиса», «Гамбурга», «Шальке» и сборной Германии Хайко Вестерманном. Он может стать ассистентом Флика.
Ханси хочет видеть Вестерманна в своем штабе из-за его опыта, знания испанского языка и превосходной репутации в Германии. Сейчас Вестерманн работает ассистентом главного тренера сборной Германии U19, где отвечает за тактику игры в обороне и специализируется на прессинге.
Чувствуешь разницу?И люди больше поверят немецкому журналисту,чем помойкам вроде Diario Sport,Mundo Deportivo и AS
Судя по всему, неуважаемый Флориан Плеттенберг решил округлить всю эту сумму до 5, а затем добавить к ней налог.
После чего выдать новость про 9-11 грязными дабы собрать кликов на информации, типа "опровергающей" прежнюю.
Именно так и стряпается современная недожурналистика.
Как у Компани ))