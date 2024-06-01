Зарплата Флика в «Барсе» – 9-11 млн евро в год до уплаты налогов и бонусы (Флориан Плеттенберг)

Теги бундеслига Германия Барселона Хайко Вестерманн Ла Лига сборная Германии U-19 Ханс-Дитер Флик деньги Футбол

Появились новые данные о зарплате Ханси Флика в «Барселоне».

Ранее испанская газета As сообщила, что по контракту с каталонским клубом тренер будет получать три миллиона евро в год чистыми без учета бонусов. По данным источника, в случае победы в Лиге чемпионов «Барса» выплатит Флику миллион евро, а при победе в Ла Лиге – 750 тысяч.

Сегодня немецкий журналист Sky Флориан Плеттенберг написал, что звучавшие ранее цифры ошибочны. По его данным, зарплата Флика в «Барселоне» составляет 9-11 миллионов евро до уплаты налогов, а также бонусы.

Кроме того, «Барселона» ведет переговоры с экс-игроком «Бетиса», «Гамбурга», «Шальке» и сборной Германии Хайко Вестерманном. Он может стать ассистентом Флика.

Ханси хочет видеть Вестерманна в своем штабе из-за его опыта, знания испанского языка и превосходной репутации в Германии. Сейчас Вестерманн работает ассистентом главного тренера сборной Германии U19, где отвечает за тактику игры в обороне и специализируется на прессинге.

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26 комментариев
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В Испании налоги больше 50-ти процентов , так что даже здесь зарплата не кажется супер большой . Флику удачи , надеюсь не подведёт!
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Удачи Флику в Барселоне
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Ждём авторитетное мнение сливочных экономистов. Благо, долго ждать не придётся, наступили каникулы
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
Именно поэтому и уточнили, что 9-11 до уплаты налогов. Чистыми намного меньше будет.
Но не 3 млн. уж точно
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Ответ Raar
А как же благородная готовность снизить до 3-х... Вброс Лапорты и Деку?
Именно поэтому и уточнили, что 9-11 до уплаты налогов. Чистыми намного меньше будет.
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Ответ v.belorussky
Давайте так. До этого писали о 3 млн чистыми, плюс 1 бонус за ЛЧ, 750 тыс. бонус за ЛЛ. Судя по всему, неуважаемый Флориан Плеттенберг решил округлить всю эту сумму до 5, а затем добавить к ней налог. После чего выдать новость про 9-11 грязными дабы собрать кликов на информации, типа "опровергающей" прежнюю. Именно так и стряпается современная недожурналистика.
6 млн грязными+бонусы и 9-11 млн грязными+бонусы
Чувствуешь разницу?И люди больше поверят немецкому журналисту,чем помойкам вроде Diario Sport,Mundo Deportivo и AS
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
Именно поэтому и уточнили, что 9-11 до уплаты налогов. Чистыми намного меньше будет.
Налоги в Испании съедают примерно 50%. Это касательно футбола, не знаю как у обычных работяг. Соответственно, зп составит 5-6 млн
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Ответ Oliver Kromwel
Но не 3 млн. уж точно
Ну да, около 5 где-то.
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Давайте так. До этого писали о 3 млн чистыми, плюс 1 бонус за ЛЧ, 750 тыс. бонус за ЛЛ.

Судя по всему, неуважаемый Флориан Плеттенберг решил округлить всю эту сумму до 5, а затем добавить к ней налог.

После чего выдать новость про 9-11 грязными дабы собрать кликов на информации, типа "опровергающей" прежнюю.

Именно так и стряпается современная недожурналистика.
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Приключения Флика (если помните, был такой мульт в конце 90-ых, который в оригинале Bug’s Life).
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считай, Хави платит ему
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хочу вам всем сообщить, что у меня вообще нет зарплаты
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Очень интересно увидеть его снова в клубном футболе
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У Хави было 5, наверное, уже после налогов.
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Отличная зарплата.
Как у Компани ))
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
Именно поэтому и уточнили, что 9-11 до уплаты налогов. Чистыми намного меньше будет.
Не в 3-4 раза
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Ответ Tristan...
Ждём авторитетное мнение сливочных экономистов. Благо, долго ждать не придётся, наступили каникулы
Комментарий удален модератором
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий удален модератором
🧯
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Ответ ljolik888
В Испании налоги больше 50-ти процентов , так что даже здесь зарплата не кажется супер большой . Флику удачи , надеюсь не подведёт!
45% при доходе свыше 60 тысяч €.
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Ответ ljolik888
В Испании налоги больше 50-ти процентов , так что даже здесь зарплата не кажется супер большой . Флику удачи , надеюсь не подведёт!
почти в каждой стране из топ-5 такие налоги
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А неустойка сколько?
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