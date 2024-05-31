Агент Роке: «Витор рассчитывал на большее время при Хави. С Фликом он начинает все с нуля»
Агент Витора Роке прокомментировал нынешнее положение бразильца в «Барселоне» .
«Витор Роке рассчитывал на большее количество минут при Хави. Теперь, с новым тренером, он начинает все с нуля», – сказал агент нападающего Андре Кюри, отметив, что «не очень хорошо знает Флика».
Кюри подчеркнул, говоря о разочаровывающих первых месяцах Роке в «Барселоне», что «перед ним находится игрок мирового класса, Левандовски, а Винисиусу, например, понадобилось два года, чтобы адаптироваться».
«Это неправда, что Хави хотел заполучить игрока в декабре. Он хотел его еще раньше. В июле, но ему не позволили перейти. Я настаиваю, Хави лично звонил ему».
В прошлом году оборона «Барселоны» работала, а в этом – нет... В этом сезоне они пропустили много голов», – заявил Кюри.
Когда агент несет такую пургу, игрок обычно выходит пшиком, живой пример.