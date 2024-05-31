Агент Роке: «Витор рассчитывал на большее время при Хави. С Фликом он начинает все с нуля»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Андре Кюри Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке прокомментировал нынешнее положение бразильца в «Барселоне» .

«Витор Роке рассчитывал на большее количество минут при Хави. Теперь, с новым тренером, он начинает все с нуля», – сказал агент нападающего Андре Кюри, отметив, что «не очень хорошо знает Флика».

Кюри подчеркнул, говоря о разочаровывающих первых месяцах Роке в «Барселоне», что «перед ним находится игрок мирового класса, Левандовски, а Винисиусу, например, понадобилось два года, чтобы адаптироваться».

«Это неправда, что Хави хотел заполучить игрока в декабре. Он хотел его еще раньше. В июле, но ему не позволили перейти. Я настаиваю, Хави лично звонил ему».

В прошлом году оборона «Барселоны» работала, а в этом – нет... В этом сезоне они пропустили много голов», – заявил Кюри.

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4 комментария
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У Флика тоже будет играть старый польский любимчик)
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Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы
Когда агент несет такую пургу, игрок обычно выходит пшиком, живой пример.
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Роке дважды начал игру с первых минут и дважды был ужасен. но почти каждый раз когда выходил на поле в концовках то был очень активен и было что даже шикарно выходил, особенно в матчах где забил свои голы. ну и невозможно было не заметить, то как он открывался за спину и раз за разом находил себе моменты.. талант есть, но надо поработать, сыроват еще.. но допускаю что не был хорош из за отсутствие игровой практики после травмы(он 3-4 месяца был травмирован до прихода в Барсу), и самое главное отсутствие доверие со стороны тренера, тем более когда ты новичок и к тому же молодой еще, сыграло ключевую роль. посмотрим что из него выйдет, там и Гиу говорят большой талант, но при Хави тоже играл блекло, тоже отчасти из за отсутствие доверие со стороны тренера, молодежь все таки нуждается в вере со стороны тренера а тут тренер просто игнорирует их.. да,кто то скажет что Хави доверял молодежью, но ребята, тут дело не только в Роке/Гиу но и в поляке, как видим Хави боялся конфликта с Левой потому и мог менять его постоянно.. в любом случае, посмотрим, что они покажут при ФЛике, на предсезонке проверят их, и думаю одного из них оставят. как уже известно, он так же бдует смотреть на Форта и Араухо(мексиканца) и оставит лучшего.шанс для молодежи
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