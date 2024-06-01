Около 45 тысяч болельщиков ожидается на суперфинале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Балтика Максим Митрофанов ТАСС Футбол

На суперфинале Фонбет Кубка России ожидается около 45 тысяч болельщиков.

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» пройдет 2 июня в «Лужниках» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«В настоящий момент продано больше 40 тысяч билетов на суперфинал. Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех «Лужников».

Мы рассчитываем, что порядка 45 тысяч болельщиков или больше будет завтра на трибунах», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Напомним, продажа билетов на суперфинал стартовала 21 мая. 

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11 комментариев
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Надо было финал конечно на стадионе поменьше проводить. Например, на спартаковском или где-нибудь в НиНо или Казани. Лужники конечно это хорошо, но с фан айди и немосковскими клубами шансы на аншлаг невысоки априори.
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Ответ Balt
Надо было финал конечно на стадионе поменьше проводить. Например, на спартаковском или где-нибудь в НиНо или Казани. Лужники конечно это хорошо, но с фан айди и немосковскими клубами шансы на аншлаг невысоки априори.
Кстати, хорошая была инициатива проводить финал кубка каждый раз в каком-то другом городе. Люди в городе, где есть хороший стадион, но местная команда не хватает звезд с неба, могли бы вживую увидеть финал кубка. Правда, не уверен, что это было бы выгодно по финансам для РФС, как для организатора матча. Но если речь про популяризацию футбола в стране, то это, имхо, пошло бы на пользу.
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очевидно проводить нужно было в Петербурге - гарантированный аншлаг + красивая картинка+болельщикам из Кенига было бы удобнее добираться
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Вот и вся разница между Лужниками и Уэмбли, и адептами проводить финалы на одном стадионе.
Финал на Уэмбли (играй там условно команды из Манчестера и Ливерпуля) пришел бы биток. А на Лужники...
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Ответ Роман
чем удобнее? ты хоть чудак понимаешь что ты несёшь?
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
уже 45 тысяч посчитали...завтра скажут 50..как на бакланс арене...полупустой стадион с конями диктор 47 тысяч на матче объявляет)))) картонных болельщиков зенита будет тысяч 5
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