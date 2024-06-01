Около 45 тысяч болельщиков ожидается на суперфинале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой»

На суперфинале Фонбет Кубка России ожидается около 45 тысяч болельщиков.

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» пройдет 2 июня в «Лужниках» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«В настоящий момент продано больше 40 тысяч билетов на суперфинал. Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех «Лужников».

Мы рассчитываем, что порядка 45 тысяч болельщиков или больше будет завтра на трибунах», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Напомним, продажа билетов на суперфинал стартовала 21 мая.