Колосков о суперфинале Кубка: «Зенит» фаворит только на бумаге, шансы равны. У «Балтики» и со «Спартаком» был разный уровень»

Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от суперфинал Фонбет Кубка России.

Матч между « » и «Балтикой» состоится завтра, 2 июня, начало – в 18:00 по московскому времени.

«В матчах Кубка России, когда все решается в одной игре, однозначного фаворита нет. Поэтому «Зенит» нельзя назвать таким. Только на бумаге.

А как там будет на самом деле – непредсказуемо. Понятно, что уровень соперников разный, но и со « » у «Балтики» был разный уровень, но они же смогли выйти в финал. Так что до начала матча шансы у команд абсолютно равны», – сказал почетный президент РФС.