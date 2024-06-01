Колосков о суперфинале Кубка: «Зенит» фаворит только на бумаге, шансы равны. У «Балтики» и со «Спартаком» был разный уровень»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от суперфинал Фонбет Кубка России.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится завтра, 2 июня, начало – в 18:00 по московскому времени.

«В матчах Кубка России, когда все решается в одной игре, однозначного фаворита нет. Поэтому «Зенит» нельзя назвать таким. Только на бумаге.

А как там будет на самом деле – непредсказуемо. Понятно, что уровень соперников разный, но и со «Спартаком» у «Балтики» был разный уровень, но они же смогли выйти в финал. Так что до начала матча шансы  у команд абсолютно равны», – сказал почетный президент РФС.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Балтики единственный за 70 лет существования клуба шанс на трофей, они не Динамо и будут стараться.
+2
0
+2
Ответ Alex777
Балтике вообще уже терять точно нечего так что пацаны сегодня выйдут погибать за этот кубок если Балтика настроится морально то они достойный бой могут дать
Рано пацанам сегодня погибать ещё. Матч завтра)
+2
0
+2
Балтике вообще уже терять точно нечего так что пацаны сегодня выйдут погибать за этот кубок если Балтика настроится морально то они достойный бой могут дать
+2
-1
+1
Невозможно, чтобы команда два раза подряд одержала самые не заслуженные победы в своей истории. Так, что тут, думаю победитель предрешён к сожелению.
+1
0
+1
Уверен Балтика напрягается,как никогда. Всё равно на деле посмотрим
0
0
0
Ответ Onion
Рано пацанам сегодня погибать ещё. Матч завтра)
Блин затроил малехо 😀😀один в футбол в голове
0
0
0
Ответ Celsius
У Балтики единственный за 70 лет существования клуба шанс на трофей, они не Динамо и будут стараться.
Так то у Балтики (команды) А "команды" и нет уже. Тренер слился,15 легов, которым фнл не уперся да и лимит иной, считай тоже, наши кто более/менее, уже видят себя, где то еще. Команда разобрана, в прямом смысле. Зачем им стараться ?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий