Медведев уйдет из «Ростова». На вратаря претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки» («РБ Спорт»)

Теги Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Никита Медведев Футбол

Никита Медведев покинет «Ростов».

Срок соглашения 29-летнего вратаря с клубом истек по окончании сезона-2023/24.

Как сообщает «РБ Спорт», Медведев не продлит контракт с «Ростовом», после получения более выгодных предложений от других клубов РПЛ.

На игрока претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки». Сейчас он выбирает будущую команду.

В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей в Премьер-лиге и пропустил 11 мячей.

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35 комментариев
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Круговорот вратарей в природе)) Прям массовое явление какое то😅
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Наконец-то увидим Кафанова в воротах
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Нельзя продлить то, что продлить не предлагают.
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Он похоже всю карьеру 2-3 вратарём просидит
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Ответ korablev
Медведеву же какой-то вратарский рекорд в России принадлежит. Типа 9 матчей подряд на ноль. Нет? Когда он за Ростов играл. Казалось, что супервратарь будет, но пока и близко не вышло.
Обладатель рекордной сухой серии чемпионата России (1034 минуты): с 30 ноября 2016 по 6 мая 2017
+7
-2
+5
Медведеву же какой-то вратарский рекорд в России принадлежит. Типа 9 матчей подряд на ноль. Нет?
Когда он за Ростов играл. Казалось, что супервратарь будет, но пока и близко не вышло.
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+3
Слава богу, пусть в Химки уходит ,как раз там 6 очков все московские клубы записали уже ))
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Ответ korablev
Медведеву же какой-то вратарский рекорд в России принадлежит. Типа 9 матчей подряд на ноль. Нет? Когда он за Ростов играл. Казалось, что супервратарь будет, но пока и близко не вышло.
В системе Бердыева и я отстоял бы несколько матчей на ноль)
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+3
Ответ Forte Live
Рудакова вернут? Только-только этого мало...
Рудаков уже Ростову не принадлежит. Ушёл в Сочи свободным агентом.
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Ответ pav11k
А у Ростова в воротах играть кто будет? Первый вратарь ушел, второй тоже
Михаил Цулая.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не, неправильно: тогда надо вычетать время всех остановок в матче.
Забьют на 98 , значит пропустил. А выстоял 98 минут на сухую не считать? 😊 Я за фактическое время.
+3
-1
+2
Ответ pav11k
А у Ростова в воротах играть кто будет? Первый вратарь ушел, второй тоже
Первый , вратарь болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич, привлекающийся в сборную Боснии. Голкипер (29 лет, рост 187 см) в текущем чемпионате Болгарии сыграл 19 матчей (16 пропущенных голов, 9 сухих матчей).

Второй — голкипер душанбинского «Истиклола» Рустам Ятимов, вратарь сборной Таджикистана. И третий голкипер «Чайки» (Песчанокопское) Богдан Москвичев (20 лет, 193 см), игрок молодежной сборной России. Принадлежит питерскому «Зениту», в текущем первенстве (второй дивизион, группа «Золото»), сыграл 11 матчей (14 пропущенных голов, 4 сухих матча) . Про такие варианты пишут.
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Ответ Чебурашка от Гены
Рудаков уже Ростову не принадлежит. Ушёл в Сочи свободным агентом.
Спасибо за информацию
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Особенно порадовало , более выгодное, предложение от Урала который на 90% уже в ФНЛ.
Афтор ау.
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Пусть уходит. Не жалко.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Так его и нельзя брать: официально продолжительность матча 90 минут.
Официально да. А по факту более правильно. Мы же считаем все голы. И в добавленное время тоже.
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Ответ Александр Панфилов
Особенно порадовало , более выгодное, предложение от Урала который на 90% уже в ФНЛ. Афтор ау.
Извините за ошибку Урал не на 90% в ФНЛ, а уже на все 100. Акрон забил гол и всё, ку ку Грыня.
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Ответ Александр Панфилов
Особенно порадовало , более выгодное, предложение от Урала который на 90% уже в ФНЛ. Афтор ау.
Его уровень
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+1
Ответ Forte Live
Рудакова вернут? Только-только этого мало...
И Крюкова
+1
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Ответ korablev
Медведеву же какой-то вратарский рекорд в России принадлежит. Типа 9 матчей подряд на ноль. Нет? Когда он за Ростов играл. Казалось, что супервратарь будет, но пока и близко не вышло.
Сделали
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нет, не считать: из этих 98 минут 8 минут не играли.
Остались каждый при своём мнении.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Там меньше 1000.
Это если не брать добавленное время.
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Ответ Peter Parker
Наконец-то увидим Кафанова в воротах
Так он давно уже играет в воротах , спать меньше надо
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Ответ Чебурашка от Гены
Остались каждый при своём мнении.
Поэтому официально рекорд считается из расчёта 90 минут - один матч.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нет, не считать: из этих 98 минут 8 минут не играли.
Кхм . Только допер. Но всё равно, останусь при своём мнении. 1034 минуты напряжения лучше цифра😉
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Ответ Чебурашка от Гены
Забьют на 98 , значит пропустил. А выстоял 98 минут на сухую не считать? 😊 Я за фактическое время.
Нет, не считать: из этих 98 минут 8 минут не играли.
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Ответ Чебурашка от Гены
Это если не брать добавленное время.
Так его и нельзя брать: официально продолжительность матча 90 минут.
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Ответ pav11k
А у Ростова в воротах играть кто будет? Первый вратарь ушел, второй тоже
Вам же Песьяков не нравится,вот и пожалуйста
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Ответ Чебурашка от Гены
Обладатель рекордной сухой серии чемпионата России (1034 минуты): с 30 ноября 2016 по 6 мая 2017
Там меньше 1000.
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Ответ Александр Панфилов
Извините за ошибку Урал не на 90% в ФНЛ, а уже на все 100. Акрон забил гол и всё, ку ку Грыня.
Позорники. Думал, всё же вытянут.
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