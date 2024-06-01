Медведев уйдет из «Ростова». На вратаря претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки» («РБ Спорт»)

Никита Медведев покинет «Ростов».

Срок соглашения 29-летнего вратаря с клубом истек по окончании сезона-2023/24.

Как сообщает «РБ Спорт», Медведев не продлит контракт с «Ростовом», после получения более выгодных предложений от других клубов РПЛ.

На игрока претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки». Сейчас он выбирает будущую команду.

В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей в Премьер-лиге и пропустил 11 мячей.