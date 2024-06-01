Медведев уйдет из «Ростова». На вратаря претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки» («РБ Спорт»)
Никита Медведев покинет «Ростов».
Срок соглашения 29-летнего вратаря с клубом истек по окончании сезона-2023/24.
Как сообщает «РБ Спорт», Медведев не продлит контракт с «Ростовом», после получения более выгодных предложений от других клубов РПЛ.
На игрока претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки». Сейчас он выбирает будущую команду.
В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей в Премьер-лиге и пропустил 11 мячей.
Когда он за Ростов играл. Казалось, что супервратарь будет, но пока и близко не вышло.
Второй — голкипер душанбинского «Истиклола» Рустам Ятимов, вратарь сборной Таджикистана. И третий голкипер «Чайки» (Песчанокопское) Богдан Москвичев (20 лет, 193 см), игрок молодежной сборной России. Принадлежит питерскому «Зениту», в текущем первенстве (второй дивизион, группа «Золото»), сыграл 11 матчей (14 пропущенных голов, 4 сухих матча) . Про такие варианты пишут.
Афтор ау.