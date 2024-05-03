Вратарь «Ростова» Медведев о соревновании с Песьяковым в «привозах»: «Это говорят недалекие люди, не разбирающееся в футболе. Их мнение неинтересно»
Никита Медведев рассказал об отношении к комментариям после ошибок.
– После ошибки Песьякова в матче со «Спартаком» и вашей в матче с «Оренбургом» начали шутить, что вратари «Ростова» соревнуются по «привозам». Как реагируете на такие слова и сильно ли переживаете после допущенных ошибок?
– Переживать об ошибках некогда. Нужно дальше готовиться.
Слава Богу, моя ошибка в игре с «Оренбургом» не повлияла на результат. Мы победили. Ничего страшного. Такое бывает у всех.
По поводу того, что мы соревнуемся с (Сергеем) Песьяковым в «привозах» – это говорят недалекие люди, которые не разбираются в футболе.
Их мнение мне точно неинтересно. Мы отдаем все силы за нашу команду, а ошибки случаются, – сказал вратарь «Ростова» Никита Медведев.
А как ногами они играют - просто боги ворот.
Ну серьезно, сколько можно мучать Песьякова и Медведева (весьма средних, но крепких вратарей, плохо играющих ногами) розыгрышами от своих ворот. Карпин этим занимается со времен Спартака. Никогда не подстроится под игроков, которые у него есть. Навязывает им стиль, который не подходяи под вратарей, не скрывает их слабые стороны. Песькова еще и в сборную тащит. Ну какая ему сборная? Это как с Макеевым, которого Крапин мучил в Спаратке и обещал, что тот будет в сборной ЦЗ играть. А Макеев был просто очень посредственными средненьким игроком.
Медведев 29 лет - 28 матчей на уровне ПЛ. Это просто слабый голкипер, который плохо разбирается в футболе, зачастую привозит, обладает слабой тактической и технической подготовкой, и которому никто из тренеров не доверяет место в раме. Или тренеры в карьере Медведева тоже в футболе не особо шарят?