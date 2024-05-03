Вратарь «Ростова» Медведев о соревновании с Песьяковым в «привозах»: «Это говорят недалекие люди, не разбирающееся в футболе. Их мнение неинтересно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Матч ТВ Никита Медведев Футбол

Никита Медведев рассказал об отношении к комментариям после ошибок.

– После ошибки Песьякова в матче со «Спартаком» и вашей в матче с «Оренбургом» начали шутить, что вратари «Ростова» соревнуются по «привозам». Как реагируете на такие слова и сильно ли переживаете после допущенных ошибок?

– Переживать об ошибках некогда. Нужно дальше готовиться.

Слава Богу, моя ошибка в игре с «Оренбургом» не повлияла на результат. Мы победили. Ничего страшного. Такое бывает у всех.

По поводу того, что мы соревнуемся с (Сергеем) Песьяковым в «привозах» – это говорят недалекие люди, которые не разбираются в футболе.

Их мнение мне точно неинтересно. Мы отдаем все силы за нашу команду, а ошибки случаются, – сказал вратарь «Ростова» Никита Медведев.

18 комментариев
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Понять, что молоко прокисло, не надо быть научным сотрудником
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Как раз таки 2 этих пассажира соревнуются именно в привозах!!! Спасений ноль
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Это вратари высочайшего класса. Уровень сборной. Кафанов и Карпин не дадут соврать.
А как ногами они играют - просто боги ворот.

Ну серьезно, сколько можно мучать Песьякова и Медведева (весьма средних, но крепких вратарей, плохо играющих ногами) розыгрышами от своих ворот. Карпин этим занимается со времен Спартака. Никогда не подстроится под игроков, которые у него есть. Навязывает им стиль, который не подходяи под вратарей, не скрывает их слабые стороны. Песькова еще и в сборную тащит. Ну какая ему сборная? Это как с Макеевым, которого Крапин мучил в Спаратке и обещал, что тот будет в сборной ЦЗ играть. А Макеев был просто очень посредственными средненьким игроком.
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Ответ Porsche Panamera Official
Как раз таки 2 этих пассажира соревнуются именно в привозах!!! Спасений ноль
Есть привозы, есть и спасения.
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А вот мне интересно, как болельшику Ростова. Доколе. Ты начудил с Оренбургом по полной. И тактически, отдав пас игроку, на которого набегали три соперника и технически, не зафиксировав просто лёгкий мяч, а начал его гасить. Загасил. Молодец.
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Тут многие за свою жизнь не снесли ни одного яйца, но во вкусе яичницы разбираются получше любой курицы.
Медведев 29 лет - 28 матчей на уровне ПЛ. Это просто слабый голкипер, который плохо разбирается в футболе, зачастую привозит, обладает слабой тактической и технической подготовкой, и которому никто из тренеров не доверяет место в раме. Или тренеры в карьере Медведева тоже в футболе не особо шарят?
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Люди "не разбирающиеся в футболе" сравнивают футболеров с их коллегами, которые тоже играют в футбол. Озлобленные паспортисты в ответ сравнивают болельщиков с профессиональными спортсменами. Сверхинтелект.
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Лупита Медведев)
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вообще то люди не шутят, когда говорят про их соревнования по привозам. это серьезно, в то же время смешно
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Вообще-то рекорд по сухим минутам у Медведева
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Всегда веселит, когда низкопробный ширпотреб маскирует свой низкий класс как игрока под профессионализм, массам не понятный ))) аххххх
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А журналисты матч тв соревнуются в задавании тупых вопросов еженедельно
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К чему это многословие? Легенда футбола Лещук был более краток и максимально доходчиво объяснил, как реагирует на ошибки в воротах.
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Ответ WelcomeBackPURE
Всегда веселит, когда низкопробный ширпотреб маскирует свой низкий класс как игрока под профессионализм, массам не понятный ))) аххххх
Это артхаус, кино не для всех...
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