Вратарь «Ростова» Медведев о соревновании с Песьяковым в «привозах»: «Это говорят недалекие люди, не разбирающееся в футболе. Их мнение неинтересно»

Никита Медведев рассказал об отношении к комментариям после ошибок.

– После ошибки в матче со «Спартаком» и вашей в матче с «Оренбургом» начали шутить, что вратари «Ростова» соревнуются по «привозам». Как реагируете на такие слова и сильно ли переживаете после допущенных ошибок?

– Переживать об ошибках некогда. Нужно дальше готовиться.

Слава Богу, моя ошибка в игре с «Оренбургом» не повлияла на результат. Мы победили. Ничего страшного. Такое бывает у всех.

По поводу того, что мы соревнуемся с (Сергеем) Песьяковым в «привозах» – это говорят недалекие люди, которые не разбираются в футболе.

Их мнение мне точно неинтересно. Мы отдаем все силы за нашу команду, а ошибки случаются, – сказал вратарь « » .