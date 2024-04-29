«Ростов» после потери Сако и ошибки Медведева при выходе пропустил от «Оренбурга». Вратарь выбил мяч в Щетинина

Теги Ростов премьер-лига Россия Оренбург Никита Медведев Кирилл Щетинин Сесар Флорентин Умар Сако Хорди Томпсон Футбол

Две ошибки «Ростова» привели к голу «Оренбурга».

На 12-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ защитник Умар Сако совершил потерю на правом фланге. Полузащитник «Оренбурга» Сесар Флорентин сделал навес в штрафную, и голкипер «Ростова» Никита Медведев вышел на перехват.

Мяч от перчаток вратаря отскочил в бедро хавбеку Кириллу Щетинину, а от него – к полузащитнику Хорди Томпсону, который и открыл счет.

«Ростов» – «Оренбург». 0:1 – Томпсон открыл счет. Онлайн-трансляция

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5 комментариев
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А Де Хеа без клуба сидит.
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Не идёт мяч в ворота... не хорошо это
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Ответ a-fon
А Де Хеа без клуба сидит.
«Фалькао к нам не приедет», В. Карпин
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