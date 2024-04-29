«Ростов» после потери Сако и ошибки Медведева при выходе пропустил от «Оренбурга». Вратарь выбил мяч в Щетинина

Две ошибки «Ростова» привели к голу «Оренбурга».

На 12-й минуте матча 26-го тура Мир защитник Умар Сако совершил потерю на правом фланге. Полузащитник « » сделал навес в штрафную, и голкипер « » вышел на перехват.

Мяч от перчаток вратаря отскочил в бедро хавбеку Кириллу Щетинину, а от него – к полузащитнику Хорди Томпсону, который и открыл счет.

«Ростов» – «Оренбург». 0:1 – Томпсон открыл счет. Онлайн-трансляция