«Ростов» после потери Сако и ошибки Медведева при выходе пропустил от «Оренбурга». Вратарь выбил мяч в Щетинина
Две ошибки «Ростова» привели к голу «Оренбурга».
На 12-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ защитник Умар Сако совершил потерю на правом фланге. Полузащитник «Оренбурга» Сесар Флорентин сделал навес в штрафную, и голкипер «Ростова» Никита Медведев вышел на перехват.
Мяч от перчаток вратаря отскочил в бедро хавбеку Кириллу Щетинину, а от него – к полузащитнику Хорди Томпсону, который и открыл счет.
«Ростов» – «Оренбург». 0:1 – Томпсон открыл счет. Онлайн-трансляция