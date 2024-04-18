«Арсенал», «МЮ» и «Челси» интересуются Шешко. Отступные форварда «Лейпцига» – 50 млн евро
Беньямин Шешко может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, возможность трансфера 20-летнего нападающего рассматривают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Лондонские клубы следят за ним еще со времен выступлений за «Зальцбург».
Невысокая сумма отступных – 50 миллионов евро – и сравнительно низкая зарплата игрока рассматриваются этими клубами как плюс. Велика вероятность, что Шешко покинет «Лейпциг» в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Бундеслиги словенец провел 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
и это в бунлеслиге.
Врочем думаю это слухи