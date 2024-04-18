«Арсенал», «МЮ» и «Челси» интересуются Шешко. Отступные форварда «Лейпцига» – 50 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

Беньямин Шешко может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, возможность трансфера 20-летнего нападающего рассматривают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Лондонские клубы следят за ним еще со времен выступлений за «Зальцбург». 

Невысокая сумма отступных – 50 миллионов евро – и сравнительно низкая зарплата игрока рассматриваются этими клубами как плюс. Велика вероятность, что Шешко покинет «Лейпциг» в летнее трансферное окно. 

В текущем сезоне Бундеслиги словенец провел 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Харэ уже Челси пялиться на все, что блестит.
+8
-2
+6
Тупое полено этот Шешко
+9
-5
+4
Лучше Гирасси. МЮ нужен недорогой сменщик, а не очередной столб-50плюслимонник
+2
0
+2
Ответ Willy Kambwala
Такое одобряем: белый, молодой, небольшие отступные и небольшая ЗП - самое то для МЮ
50 не так уж и мало
+2
-1
+1
Ответ Dred
статы так себе у него. и это в бунлеслиге.
Стата наооборот хорошая: 13 игр в старте 9 голов и 2 ассиста. Другое дело, что даже несмотря на эту стату он обычное распиаренное полено
+1
0
+1
За эту сумму надо брать, наверное. Если новое руководство решит, что он нужен.
0
0
0
Мне кажется он переоценен, Арсеналу лучше добивать Тоуни (при условии если со ставками все) или же если финансовая ситуация Ньюкасла плоха, то попробовать Исака.
0
0
0
На кой он им нужен? Это даже не уровень Джексона, про Нкунку можно тихо промолчать. Броя 2.0
+1
-1
0
9 голов в бундеслиги
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Вот для примера можно взять Виллу, у которой бюджет раз в 5 меньше чем у Челси, она покупает готовых топов из той же Бундеслиги и все они дают результат, почему бы Челси не сделать также?Нет, не всмысле точно также покупать готовых топов из Бундеслиги, а к примеру точно таких же готовых топов из внутреннего чемпионата, вариантов то много.
Ты твой план конечно гениален,но есть одно существенное НО!Вся проблема в том,что когда выходит на рынок Вилла-это одно.А когда игроком интересуется условный МЮ,ПСЖ-это уже другое,Начинается игра-как побольше выдоить
0
0
0
Ответ Willy Kambwala
Такое одобряем: белый, молодой, небольшие отступные и небольшая ЗП - самое то для МЮ
статы так себе у него.
и это в бунлеслиге.
0
0
0
Ответ Dred
статы так себе у него. и это в бунлеслиге.
Ну а у Санчо стата топовая была в Бундеслиге, это вообще ни о чём не говорит)
+1
-1
0
Ответ Willy Kambwala
Ну а у Санчо стата топовая была в Бундеслиге, это вообще ни о чём не говорит)
так и я про тоже.
Врочем думаю это слухи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий