«Арсенал», «МЮ» и «Челси» интересуются Шешко. Отступные форварда «Лейпцига» – 50 млн евро

Беньямин Шешко может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, возможность трансфера 20-летнего нападающего рассматривают « », « » и « ». Лондонские клубы следят за ним еще со времен выступлений за «Зальцбург».

Невысокая сумма отступных – 50 миллионов евро – и сравнительно низкая зарплата игрока рассматриваются этими клубами как плюс. Велика вероятность, что покинет « » в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бундеслиги словенец провел 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.