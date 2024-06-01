Эдин Терзич: «Боруссии» в 10 матчах против «Реала» было бы сложно, но в финале возможно все»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил шансы «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Если бы нам пришлось играть 10 матчей против «Реала», то было бы сложно [победить в большинстве из них]. Но когда ты выходишь в финал, то в футболе возможно все. Главное – игра.

У нас было 60 матчей, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню. Понятно, что они фавориты, но нам все равно – мы не были фаворитами ни против «Атлетико», ни против «ПСЖ».

Если мы будем смелыми и будем готовы показать, что здесь не для того, чтобы «Реал» поднял кубок, то у нас будет шанс», – сказал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.

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9 комментариев
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Ответ маринованный огурчик
Боруссия Клоппа или Тухеля могла бы одолеть Реал, но с таким физруком вряд ли
а ведь физрук в финале😉
+2
0
+2
Ответ маринованный огурчик
Боруссия Клоппа или Тухеля могла бы одолеть Реал, но с таким физруком вряд ли
Так Боруссия Клоппа просто надругалась над этим мадридским посмешищем когда Левандовски 4 раза продырявил больше, чем шапито:)))
+3
-3
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