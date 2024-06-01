Ривалдо об Анчелотти: «Карло поднимает моральный дух, как настоящий отец. Он дружит с игроками, и это помогает ему выжимать максимум»

Ривалдо рассказал о сильных сторонах Карло Анчелотти.

Бразильский игрок выступал за «Милан» в сезоне-2002/03, когда команда под руководством итальянского тренера выиграла Лигу чемпионов.

«Карло Анчелотти будет много разговаривать с игроками. Он тренер, который дружит с футболистами, и это помогает ему выжимать максимум из каждого из них.

Карло всегда присутствует рядом, поднимает моральный дух, как настоящий отец. Он привык относиться к каждому члену своей команды как к сыну, и с этим игроки выходят на поле, чтобы сделать все возможное для себя и для тренера.

Он знает, как завоевать расположение ребят, даже тех, кто не играет, как сделал это со мной в свое время. Я очень привязан к нему, он для меня друг и отец.

Анчелотти много говорил со мной. Даже когда я не играл и сидел на скамейке запасных, мы всегда хорошо общались. Он мотивировал меня, вселял уверенность, а когда я переживал трудные времена в личной жизни, он был рядом.

Я благодарен за то, что он давал мне возможности. В конце, мы все праздновали и обнимались после победы в Лиге чемпионов», – сказал бывший полузащитник «Милана» Ривалдо.