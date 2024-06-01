У Роналду 9 поражений в 31 финале за клубную карьеру. Его команда проиграла 5-ю серию пенальти подряд

Вчера «Аль-Наср» Криштиану Роналду уступил в матче за Кубок короля Саудовской Аравии.

Обладателем трофея стал «Аль-Хилаль», выигравший серию пенальти со счетом 5:4.

Это девятое поражение (третье – в серии пенальти) в 31 финале за клубную карьеру. Кроме того, команда, за которую выступает Роналду, проиграла пятую серию пенальти в финале подряд.

Теперь у португальца семь побед и восемь поражений в сериях пенальти за карьеру. Индивидуальная статистика Роналду в послематчевых сериях такова: девять реализованных ударов, два нереализованных. Четырежды серии завершились до его удара.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше