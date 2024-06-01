У Роналду 9 поражений в 31 финале за клубную карьеру. Его команда проиграла 5-ю серию пенальти подряд

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Вчера «Аль-Наср» Криштиану Роналду уступил в матче за Кубок короля Саудовской Аравии.

Обладателем трофея стал «Аль-Хилаль», выигравший серию пенальти со счетом 5:4.

Это девятое поражение (третье – в серии пенальти) Криштиану Роналду в 31 финале за клубную карьеру. Кроме того, команда, за которую выступает Роналду, проиграла пятую серию пенальти в финале подряд.

Теперь у португальца семь побед и восемь поражений в сериях пенальти за карьеру. Индивидуальная статистика Роналду в послематчевых сериях такова: девять реализованных ударов, два нереализованных. Четырежды серии завершились до его удара.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше

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22 комментария
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получается Роналду в одиночку финалы не выигрывает, как нам рассказывали. раз доводит матчи до серии пенальти 🤷🏻
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а помните когда Месси проигрывал финалы в сборной? помните как тут фанаты Рона смеялись теперь им наверное уже не так смешно
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Ответ Streetbor
получается Роналду в одиночку финалы не выигрывает, как нам рассказывали. раз доводит матчи до серии пенальти 🤷🏻
Специально доводит до серии пенальти, чтобы добыть победу в своём коронном стиле, но 4 раза серии заканчивались поражением до его удара. Гений, фактос
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Ответ Рассол Уэстбрик
В любом случае Роналду остается сильнейшим игроком в истории футбола. Даже школьные фанаты Барселоны в глубине души это признают. Прайм Роналду был сильнее прайма Месси. Игра головой, скорость, дриблинг, удар, завершение, штрафные – все показатели на стороне португальского короля.
Дриблинг Погребняка > дриблинг замыкалдыча
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Ответ Vovker
Роналду виноват в проигранной серии пенальти, успешно проведя свой удар? Гениально.
Я про этот финал не писал
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То есть он выиграл 22 финала? Круто.
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лично для рональду, проигранный финал 2009 самый болезненный.
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Он свой главный финал проиграл Месси в 2009 году😎
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Так он как всегда побоялся идти бить первым и брать всю ответственность на себя:)) Это король может выйти на изи в финале и первым пробить, что бы команда последовала за своим капитаном:)) У криштика просто нет такой менталки:))
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Ответ Streetbor
получается Роналду в одиночку финалы не выигрывает, как нам рассказывали. раз доводит матчи до серии пенальти 🤷🏻
МЕССИ СДЕЛАЛ "БАРСЕЛОНУ» ВЕЛИКОЙ А «РЕАЛ МАДРИД" СДЕЛАЛ ВЕЛИКИМ РОНАЛДУ. СЕГОДНя «БАРСЕЛОНА" ТеРПит НеУдачу в ЗАВОЕВАНИИ КУБКОВ, А «РЕАЛ МАДРИД" БЕЗ КРИШТИАНУ ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕЖДАТЬ. самым РЕшаЮщиМ ИГРОКОМ ВСЕГДА БЫЛ МЕССИ.
РОБЕРТО КАРЛОС
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