Переход Тео в «Баварию» из «Милана» близок к завершению (Marca)

Теги Бавария Милан бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Люка Эрнандес Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис Футбол

«Бавария» близка к заключению контракта с Тео Эрнандесом.

26-летний защитник «Милана» может перейти в мюнхенский клуб вслед за братом Люка, который провел 4 сезона в «Баварии» до трансфера в «ПСЖ» прошлым летом.

Потенциально трансфер Тео в «Баварию» может стать возможностью для ухода Альфонсо Дэвиса, у которого заканчивается срок контракта в 2025 году и которого связывают с мадридским «Реалом». 

В нынешнем сезоне Эрнандес провел 31 матч за «Милан» в чемпионате Италии, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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32 комментария
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В Баварии круговорот братьев Эрнандесов!
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Если Альфонсо уйдёт, то просто отличная замена ему
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MilanNews подтверждает последние сказанные слова Фабрицио Романо относительно будущего Тео Эрнандеса:

«Никаких переговоров между французским защитником «Милана» Тео Эрнандесом и Мюнхенской «Баварией» не ведутся.

Футболист полностью удовлетворен своим расположением в клубе. Его семья также не хочет покидать Милан, так как его супруге очень нравится город».
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Шикарный трансфер для Баварии
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почему то думала, что Тео задержится в милане надолго, но все равно очень рада. 🫴🏻❤️
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Увы, но такие случаи уже остались в далёком прошлом, последний игрок, проведший много лет за одну команду это Тотти
ну в Баварии шансов на титулы точно больше, поэтому можно понять Тео, хотя казалось, что в милане он абсолютно счастлив
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однозначно усилит Баварию, но жаль что Милан не может себе позволить держать игроков на больших зп, причем заслуженных
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Ответ Е.Р.
Первый пошёл. Следующий Манька на выход. Монейбол маст флооооууууу А вот не будет у американского хозяина просить зарплату поднять. Жорик Карденалов это не любит
МЮ надо было Меньяна брать,а не Онану..
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Ответ Алексей Гусев
загубить карьеру? лучше уж Онана...
я с точки зрения вменяемого руководства. а так да, не поспоришь))
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Ответ Иван Иванов
МЮ надо было Меньяна брать,а не Онану..
загубить карьеру? лучше уж Онана...
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Ответ Cristiano Ronaldo
Прекрасно понимаю Тео. В Милане руководство не будет вкладывать в будущее команды, вот и Мальдини с Пиоли попёрли. К сожалению, лучше задуматься ведущим игрокам о своём будущем и перейти в более сильные команды. Такими темпами, из лидеров только Томори останется.
Томори в лазарете останется)
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Ответ Гениальный камень
Если Альфонсо уйдёт, то просто отличная замена ему
Однозначно. Тот случай когда замена игрока желающего уйти еще и устление
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Ответ Fona
Надеюсь у Тео не наследуется генетическая любовь к крестообразным травмам и любви к парижским деньгам
любовь должна быть к не парижским деньгам? они другие?
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Ответ corazon blanco
Томас Мюллер чем Вам не пример?
Ройса тоже можно упомянуть раз на то пошло
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Увы, но такие случаи уже остались в далёком прошлом, последний игрок, проведший много лет за одну команду это Тотти
Томас Мюллер чем Вам не пример?
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Очень хороший трансфер для Баварии с учётом ухода Дэвиса.
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Значит, дэвис уходит
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вот интересно, о трансфере француза из итальянского клуба в немецкий, пишет первым испанская пресса...ааа не случайное совпадение.
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Марка это опубликовала. Мадридская газета хочет повлияет на решение Дэйвиса, видимо.
Просто дело в том, что Альфонсо недавно уже начал обдумывать продление контракта с Баварией.
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Чушь, уже опровергли
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хорошо удалось брата сплавить в псж и отбить половину стоимости, где он уже благополучно сломался снова
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Кто последний покинет Милан - выключите свет и поставьте фотку Дона Сильвио
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Прекрасно понимаю Тео. В Милане руководство не будет вкладывать в будущее команды, вот и Мальдини с Пиоли попёрли. К сожалению, лучше задуматься ведущим игрокам о своём будущем и перейти в более сильные команды. Такими темпами, из лидеров только Томори останется.
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Надеюсь у Тео не наследуется генетическая любовь к крестообразным травмам и любви к парижским деньгам
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