Переход Тео в «Баварию» из «Милана» близок к завершению (Marca)
«Бавария» близка к заключению контракта с Тео Эрнандесом.
26-летний защитник «Милана» может перейти в мюнхенский клуб вслед за братом Люка, который провел 4 сезона в «Баварии» до трансфера в «ПСЖ» прошлым летом.
Потенциально трансфер Тео в «Баварию» может стать возможностью для ухода Альфонсо Дэвиса, у которого заканчивается срок контракта в 2025 году и которого связывают с мадридским «Реалом».
В нынешнем сезоне Эрнандес провел 31 матч за «Милан» в чемпионате Италии, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.
«Никаких переговоров между французским защитником «Милана» Тео Эрнандесом и Мюнхенской «Баварией» не ведутся.
Футболист полностью удовлетворен своим расположением в клубе. Его семья также не хочет покидать Милан, так как его супруге очень нравится город».
Просто дело в том, что Альфонсо недавно уже начал обдумывать продление контракта с Баварией.