Переход Тео в «Баварию» из «Милана» близок к завершению (Marca)

«Бавария» близка к заключению контракта с Тео Эрнандесом.

26-летний защитник « » может перейти в мюнхенский клуб вслед за братом , который провел 4 сезона в «Баварии» до трансфера в «ПСЖ» прошлым летом.

Потенциально трансфер Тео в «Баварию» может стать возможностью для ухода , у которого заканчивается срок контракта в 2025 году и которого связывают с мадридским « ».

В нынешнем сезоне провел 31 матч за «Милан» в чемпионате Италии, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.