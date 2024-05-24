У «Баварии» и Тео нет договоренности. Защитника «Милана» рассматривают на случай ухода Дэвиса (Флориан Плеттенберг)
Тео Эрнандес еще далек от перехода в «Баварию».
Marca ранее сообщала, что трансфер защитника «Милана» близок к завершению.
Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, с Тео нет договоренности о переходе, переговоров между клубами тоже нет, как и официально предложения от «Баварии».
26-летний левый защитник остается главной целью «Баварии» на случай ухода Альфонсо Дэвиса. Сам Тео не против перехода в мюнхенский клуб.
Потому что Тео с Миланом переговоры ведет о новом контракте.
У него же остался год контракта ?
На Транмаркете - оценочно 60 лямов. Если остался год контракта - даже 60 не заплатят