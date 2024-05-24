У «Баварии» и Тео нет договоренности. Защитника «Милана» рассматривают на случай ухода Дэвиса (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис Футбол

Тео Эрнандес еще далек от перехода в «Баварию».

Marca ранее сообщала, что трансфер защитника «Милана» близок к завершению.

Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, с Тео нет договоренности о переходе, переговоров между клубами тоже нет, как и официально предложения от «Баварии».

26-летний левый защитник остается главной целью «Баварии» на случай ухода Альфонсо Дэвиса. Сам Тео не против перехода в мюнхенский клуб.

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9 комментариев
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Ну, было очевидно, что Марка, мягко говоря, поторопилась.
Потому что Тео с Миланом переговоры ведет о новом контракте.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему так дорого ? У него же остался год контракта ? На Транмаркете - оценочно 60 лямов. Если остался год контракта - даже 60 не заплатят
У него до 2026-го. И идут переговоры о продлении.
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а сам Тео в Реал не впишется? если что..
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Ответ Иван Иванов
а сам Тео в Реал не впишется? если что..
Он будет дорого стоить. И старше Дэвиса. Реал все считает. Вероятно, не готовы отдавать за защитника 70-80 млн.
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Ответ Игорь Новиков
Он будет дорого стоить. И старше Дэвиса. Реал все считает. Вероятно, не готовы отдавать за защитника 70-80 млн.
а по стилю? он как Дэвис, в атаку? а Менди наоборот?
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Ответ Иван Иванов
а по стилю? он как Дэвис, в атаку? а Менди наоборот?
Тео - в атаку, да. Он как электричка носится. Менди - оборонительный латераль.
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Ответ Игорь Новиков
Он будет дорого стоить. И старше Дэвиса. Реал все считает. Вероятно, не готовы отдавать за защитника 70-80 млн.
Почему так дорого ?
У него же остался год контракта ?
На Транмаркете - оценочно 60 лямов. Если остался год контракта - даже 60 не заплатят
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Ответ Иван Иванов
а сам Тео в Реал не впишется? если что..
У Мадрида слева будут Вини с Мбапе скорее играть в той зоне где обычно левый атакующий и крайний подключаются, более оборонительный левый защитник может сгладить и перегруз и дыру из-за оюслабой отработки левых атакующий. Плохо когда и правый фланге отключается в случаях когда Вальверде приходится Дани страховать.
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Ответ Val Smith
У Мадрида слева будут Вини с Мбапе скорее играть в той зоне где обычно левый атакующий и крайний подключаются, более оборонительный левый защитник может сгладить и перегруз и дыру из-за оюслабой отработки левых атакующий. Плохо когда и правый фланге отключается в случаях когда Вальверде приходится Дани страховать.
а топовых оборонительных крайков-защитников не подскажите? по мойму все топчики атакующие.. могу ошибаться
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