У «Баварии» и Тео нет договоренности. Защитника «Милана» рассматривают на случай ухода Дэвиса (Флориан Плеттенберг)

Тео Эрнандес еще далек от перехода в «Баварию».

Marca ранее сообщала, что трансфер защитника « » близок к завершению.

Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, с Тео нет договоренности о переходе, переговоров между клубами тоже нет, как и официально предложения от «Баварии».

26-летний левый защитник остается главной целью «Баварии» на случай ухода . Сам Тео не против перехода в мюнхенский клуб.