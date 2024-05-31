Беллингем о финале ЛЧ: «Я в «Реале» ради таких матчей. Другим сложно, когда мы показываем максимум. Я уверен на 100%»

Джуд Беллингем поделился ожиданиями от игры с «Боруссией» в финале ЛЧ.

«Ради таких матчей я здесь и играю. Я всегда мечтал выступать за эту команду, забивать голы.

Эта команда всегда стремится выиграть чемпионов. И я хочу сотворить немного истории с этой командой.

Принять участие в такой игре – это нечто особенное для меня, но нужно постараться оставить эмоции в стороне. Важно показать свой максимум. Другим командам сложно, когда мы играем на таком уровне. Я уверен на 100%», – сказал полузащитник.