Беллингем о финале ЛЧ: «Я в «Реале» ради таких матчей. Другим сложно, когда мы показываем максимум. Я уверен на 100%»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поделился ожиданиями от игры с «Боруссией» в финале ЛЧ.

«Ради таких матчей я здесь и играю. Я всегда мечтал выступать за эту команду, забивать голы.

Эта команда всегда стремится выиграть Лигу чемпионов. И я хочу сотворить немного истории с этой командой.

Принять участие в такой игре – это нечто особенное для меня, но нужно постараться оставить эмоции в стороне. Важно показать свой максимум. Другим командам сложно, когда мы играем на таком уровне. Я уверен на 100%», – сказал полузащитник.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Евгений Квасников
Конечно Реал фаворит,но Боруссия это далеко не проход!!!! Я Вам таки скажу,жду СЮРПРИЗ!!! И ПУСТЬ ПОБЕДИТ ЛУЧШИЙ!!!!
С Реалом такое редко прокатывает . Если бы побеждал всегда лучший, то Реала сейчас бы не было в финале ЛЧ.
Мадрид сыграл в этом плей-офф ЛЧ 6 матчей из которых в 5-и был хуже соперника, но они в финале, а остальные уже в отпуске
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий