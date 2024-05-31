Анчелотти о разнице между финалами ЛЧ-2014 и ЛЧ-2024: «Я стал на 10 лет старше, многому научился. Это поколение игроков способно на великие дела»
Карло Анчелотти сравнил финалы Лиги чемпионов 2014 и 2024 года.
Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
– В чем разница между Анчелотти сегодняшним и Анчелотти десять лет назад?
– Разница в том, что я стал на десять лет старше (смеется). Но я все еще чувствую себя молодым, это правда. Впервые я был в финале Лиги чемпионов [во главе «Реала»] десять лет назад и с тех пор многому научился.
Это поколение [футболистов] способно на великие дела... И в команде все еще есть игроки, которые были с нами десять лет назад. Это невероятно, если задуматься, – сказал главный тренер «Реала».
В июне 2013 года Анчелотти впервые возглавил мадридский клуб. 24 мая 2014 года «Реал» обыграл «Атлетико» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
Лука Модрич принимал участие в том финале и отдал голевую передачу на Серхио Рамоса, который сравнял счет на третьей компенсированной минуте второго тайма и перевел игру в экстра-таймы, где сильнее оказался «Реал».