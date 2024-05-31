Анчелотти о разнице между финалами ЛЧ-2014 и ЛЧ-2024: «Я стал на 10 лет старше, многому научился. Это поколение игроков способно на великие дела»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Футбол

Карло Анчелотти сравнил финалы Лиги чемпионов 2014 и 2024 года.

Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

– В чем разница между Анчелотти сегодняшним и Анчелотти десять лет назад?

– Разница в том, что я стал на десять лет старше (смеется). Но я все еще чувствую себя молодым, это правда. Впервые я был в финале Лиги чемпионов [во главе «Реала»] десять лет назад и с тех пор многому научился.

Это поколение [футболистов] способно на великие дела... И в команде все еще есть игроки, которые были с нами десять лет назад. Это невероятно, если задуматься, – сказал главный тренер «Реала».

В июне 2013 года Анчелотти впервые возглавил мадридский клуб. 24 мая 2014 года «Реал» обыграл «Атлетико» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

Лука Модрич принимал участие в том финале и отдал голевую передачу на Серхио Рамоса, который сравнял счет на третьей компенсированной минуте второго тайма и перевел игру в экстра-таймы, где сильнее оказался «Реал». 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это правда, через что только Карло не прошёл, и Германия, и Де Лаурентис, и дружки Усманова в Эвертоне
+7
-2
+5
Ощущение будто между 2004 и 2014 прошло больше лет, чем с 2014 по 2024.
+3
0
+3
Такие люди как Анчелотти говорят, что с возрастом много чему учатся, а у нас есть некоторые, которые играли в футбол сотни лет назад и говорят "да я всё знаю, подавайте Спартак"
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий