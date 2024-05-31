Модрич о финале ЛЧ: «Реал» все считают фаворитом, но шансы 50 на 50. «Боруссия» – сильная команда и будет ставить сложные задачи»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Футбол

Лука Модрич не считает «Реал» фаворитом в финале ЛЧ с «Боруссией».

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

– Это самая спокойная неделя перед финалом Лиги чемпионов за долгое время?

– Я уверен, что это не самая спокойная неделя. Все считают нас фаворитами, но это не так, я вижу шансы 50 на 50.

«Дортмунд» – это сильная команда, которая провела отличный сезон в Лиге чемпионов и будет ставить нам сложные задачи. Нам нужно сконцентрироваться и показать свою игру на поле, – сказал полузащитник «Реала». 

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13 комментариев
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Расслабляться точно нельзя, в одном матче может произойти что угодно. В 1997 году Боруссия уже побеждала в финале сильнейший Ювентус с Дешамом, Зиданом и Дель Пьеро, будучи в статусе андердога.
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Ответ Men77
На завоевание трофея Реалом кэф 1,34. Зарядить что ли побольше, уж больно я уверен в выигрыше Реала.
Я зарядил на Дортмунд
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Ответ Ллб
А почему матч будет именно ,как второй матч с Баварией на Бернабэу, а , допустим, не как первый или , как было в двух матчах с Лейпцигом, где Реал точно выглядел хуже немецких соперников? Тут фактора своего стадиона у Реала нет, если что
нигде и не было насколько я знаю фактора стадиона Реала. Но у них в ДНК победители или короли ЛЧ. Не фанат Реала или Барсы, пусть победит стойкий характером. У Дортмунда вроде нету кубка ЛЧ, пусть шмели порадуются.
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Главное чтоб каждый это понимал а то будет как у Байера
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Лука скромен, молодец. Беллингнм вот на 100 процентов уверен в победе...
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Ответ Black Phoenix
Думаю, ничего принципиально нового дортмундцы не придумают, и матч с Боруссией будет плюс-минус как ответный полуфинал с Баварией. Отскочит ли банда Терзича - другой вопрос.
А почему матч будет именно ,как второй матч с Баварией на Бернабэу, а , допустим, не как первый или , как было в двух матчах с Лейпцигом, где Реал точно выглядел хуже немецких соперников?
Тут фактора своего стадиона у Реала нет, если что
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Ответ Robert Fitzooth
нигде и не было насколько я знаю фактора стадиона Реала. Но у них в ДНК победители или короли ЛЧ. Не фанат Реала или Барсы, пусть победит стойкий характером. У Дортмунда вроде нету кубка ЛЧ, пусть шмели порадуются.
У Реала был фактор своего стадиона в матче на который ссылается пользователь, которому я ответил. Поэтому я спросил у него, почему выбран именно этот матч.
2) У Дортмунда уже есть ушастый. Они в 1997 году обыграли Ювентус в финале.
3) Так-то да. Пусть действительно победит тот кто будет лучше на поле, а не более удачливый.
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Ответ Robert Fitzooth
нигде и не было насколько я знаю фактора стадиона Реала. Но у них в ДНК победители или короли ЛЧ. Не фанат Реала или Барсы, пусть победит стойкий характером. У Дортмунда вроде нету кубка ЛЧ, пусть шмели порадуются.
Кубок ЛЧ есть. 1997 года. Тогда обыграли мощнейший Ювентус.
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