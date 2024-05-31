Модрич о финале ЛЧ: «Реал» все считают фаворитом, но шансы 50 на 50. «Боруссия» – сильная команда и будет ставить сложные задачи»

Лука Модрич не считает «Реал» фаворитом в финале ЛЧ с «Боруссией».

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале на « » в субботу, 1 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

– Это самая спокойная неделя перед финалом Лиги чемпионов за долгое время?

– Я уверен, что это не самая спокойная неделя. Все считают нас фаворитами, но это не так, я вижу шансы 50 на 50.

« » – это сильная команда, которая провела отличный сезон в Лиге чемпионов и будет ставить нам сложные задачи. Нам нужно сконцентрироваться и показать свою игру на поле, – сказал полузащитник « ».