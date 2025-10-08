Инфлюенсер из Косово планирует прийти на матч Сербии и Албании с флагом АОК.

Команды проведут отборочную игру на чемпионат мира 2026 года в субботу в сербском Лесковаце.

«Я буду на матче против Сербии с флагом АОК. У меня финский паспорт, меня не это не беспокоит, потому что там есть мои люди», – заявила болельщица Юлиана Нура в программе Favorit.

35-летняя женщина, родившаяся в Косово, известна своими выступлениями в СМИ и активистской деятельностью. Она также участвовала в шоу «Большой брат VIP Косово» и завоевала звание «Мисс Косово и диаспора».

Армия освобождения Косово (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косово от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косово и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.