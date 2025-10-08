Круговой о том, что не хотел становиться отцом в 30 лет и «быть скуфом»: «Дочке было бы скучно со мной. Я был бы как дед какой-то»

Данил Круговой рассказал, почему не хотел становиться отцом в 30 лет.

– Ты сказал, что не хотел бы становиться отцом в 30 лет, а хотел бы пораньше, потому что иначе «будешь скуфом». То есть ты себя в будущем представляешь на диване с пузиком у телевизора?

– Конечно, не хотелось бы (улыбается). Я так сказал, потому что мне кажется, что сейчас самый лучший возраст для [того, чтобы завести] ребенка. 25 – хороший возраст. Потому что после 30 – уже куда... Когда ей [дочке] будет 10, мне будет 40, я уже как дед какой-то буду.

– Почему дед? Сейчас в 40 выглядят на 30 и даже меньше. Тем более ты спортсмен, следишь за собой.

– Мне кажется, ей просто будет скучно со мной. Просто мое мнение, – сказал защитник ЦСКА в интервью телеканалу «Россия 24».

