Семшов про Жедсона: «Прибавляет с каждым матчем и выглядит более ярко, чем Барко. Он разностороннее – может ворваться в штрафную, пробить головой, есть удар»
Игорь Семшов похвалил игру Жедсона Фернандеша.
«Жедсон прибавляет с каждым матчем, и сейчас выглядит более ярко, чем Барко. Он более разносторонний игрок – может ворваться в штрафную, пробить головой, есть удар.
Но я напомню, что есть еще и Мартинс, который выглядит хорошо, помогает команде», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Португальский хавбек перешел в «Спартак» летом из «Бешикташа».
Как вам дерби?18810 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости