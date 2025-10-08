Семшов про Жедсона: «Прибавляет с каждым матчем и выглядит более ярко, чем Барко. Он разностороннее – может ворваться в штрафную, пробить головой, есть удар»

Игорь Семшов похвалил игру Жедсона Фернандеша.

«Жедсон прибавляет с каждым матчем, и сейчас выглядит более ярко, чем Барко . Он более разносторонний игрок – может ворваться в штрафную, пробить головой, есть удар.

Но я напомню, что есть еще и Мартинс , который выглядит хорошо, помогает команде», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Португальский хавбек перешел в «Спартак » летом из «Бешикташа».