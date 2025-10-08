«Родина» встретится с хабаровским СКА. Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки»!
«Родина» сыграет со «СКА Хабаровск» в 14-м туре PARI Первой лиги.
Матч пройдет в субботу, 11 октября, в 18:30 на стадионе «Арена Химки».
По итогам 13 игр «Родина» расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 20 очков. Хабаровчане же идут на одно место ниже, обладая 19-ю очками. Приходите поддержать «Родину» в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Как вам дерби?18807 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
