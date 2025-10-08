  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Родина» встретится с хабаровским СКА. Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки»!
«Родина» встретится с хабаровским СКА. Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки»!

«Родина» сыграет со «СКА Хабаровск» в 14-м туре PARI Первой лиги.

Матч пройдет в субботу, 11 октября, в 18:30 на стадионе «Арена Химки».

По итогам 13 игр «Родина» расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 20 очков. Хабаровчане же идут на одно место ниже, обладая 19-ю очками. Приходите поддержать «Родину» в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

