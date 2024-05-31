«Реал» объявит о переходе Мбаппе в понедельник. Презентация вряд ли состоится до завершения Евро-2024 (L’Equipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

До объявления о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» осталось три дня.

L’Equipe утверждает, что мадридцы сообщат о заключении сделки с нападающим в понедельник, 3 июня.

При этом его презентация на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли состоится до завершения Евро-2024, поскольку игрок, покидающий «ПСЖ», сейчас находится в расположении сборной Франции.

Мбаппе присоединится к «Реалу» в качестве свободного агента.

Презентация Мбаппе на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе. «Реал» хочет сделать ее «исторической» (Marca)

«Реал» объявит о трансфере Мбаппе в понедельник или вторник (RMC Sport)

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43 комментария
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Ответ Олег Самсонович
Сколько некрасивых футболистов собираются в реале)) 90% белые ))))
Самое главное, что они в футбол играть умеют, цвет кожи или ещё какие то личные признаки тут ни причём
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Ответ Рустам Хитровский
Комментарий скрыт
Всем по#
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Ответ TOX
фанаты кабинета, а просветите, кто потеряет место в старте?
Откуда фанатам Барсы это знать?
+7
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У Реала большой опыт адаптации суперзвезд, посмотрим, глядишь и Мбаппе придется ко двору. Королевскому!)
+7
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Ответ Iamliam
Получается чтобы встроить Мбаппе, Реалу надо будет играть 4-3-3 или 4-2-3-1(4-4-2 не их тема). Но в обоих схемах не получится выпустить всех сильнейших. В первом случае непонятно, где будет играть Биллингем. Во втором варианте, непонятно где Вальверде(опорником?).
почему б и нет? думаю он и там справится ибо играя ЦП он много помогает в обороне. Но наверно Тчуамени будет в опорке а Джуд и Феде в центре поля.
+4
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Ответ TOX
Комментарий скрыт
Очень душно.
+5
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+4
Ответ Roni7730
я тоже так думаю! он уже себе ставил выше клуба и это ник чему хорошему не приведёт. Когда Рон пришёл в Реал его глаза горели от счастья....
Так Мбаппе еще даже не пришел… откуда тебе знать?
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Ну что ж, добавит вариативности в атаке. Ещё быстрее заработают фланги. Надеемся,что на адаптацию уйдет недолгое время
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Ждём подтверждения/подписания в понедельник .
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Так Мбаппе еще даже не пришел… откуда тебе знать?
считай уже он там
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Ответ Рустам Хитровский
жди нового провального сезона реаля
Взаимно
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Ответ Рустам Хитровский
с помощью судей, да ,они уметь играют.
Как же вы достали со своим нудным конспирологическим тошниловом.
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Ответ Рустам Хитровский
было дело, но это у всех
Тогда о какой помощи судей может идти речь?
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Ответ Олег Самсонович
😁
:)
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Ответ Рустам Хитровский
с помощью судей, да ,они уметь играют.
С помощью судей это когда в ворота Атлетико не ставят чистые пенальти на Беллингеме?И не засчитывают его победные голы?
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Ответ TOX
Комментарий скрыт
У всех клубов случаются неудачные трансферы, так к чему здесь это?
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Ответ Iamliam
Получается чтобы встроить Мбаппе, Реалу надо будет играть 4-3-3 или 4-2-3-1(4-4-2 не их тема). Но в обоих схемах не получится выпустить всех сильнейших. В первом случае непонятно, где будет играть Биллингем. Во втором варианте, непонятно где Вальверде(опорником?).
В чем проблема?
Беллингем, Тчуамени, Вальверде
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Ответ Иван Колгашкин
Только парня
))))
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Ответ madaev
Всем по#
Комментарий удален модератором
Вроде и рад что перейдёт, вроде и нападение уже в порядке. Посмотрим что будет
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Как же надоели с объявлением
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Болельщикам Барсы остаётся только кусать локти
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Бывает.
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