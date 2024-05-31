«Реал» объявит о переходе Мбаппе в понедельник. Презентация вряд ли состоится до завершения Евро-2024 (L’Equipe)
До объявления о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» осталось три дня.
L’Equipe утверждает, что мадридцы сообщат о заключении сделки с нападающим в понедельник, 3 июня.
При этом его презентация на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли состоится до завершения Евро-2024, поскольку игрок, покидающий «ПСЖ», сейчас находится в расположении сборной Франции.
Мбаппе присоединится к «Реалу» в качестве свободного агента.
Презентация Мбаппе на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе. «Реал» хочет сделать ее «исторической» (Marca)
«Реал» объявит о трансфере Мбаппе в понедельник или вторник (RMC Sport)
Беллингем, Тчуамени, Вальверде