«Реал» объявит о переходе Мбаппе в понедельник. Презентация вряд ли состоится до завершения Евро-2024 (L’Equipe)

До объявления о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» осталось три дня.

L’Equipe утверждает, что мадридцы сообщат о заключении сделки с нападающим в понедельник, 3 июня.

При этом его презентация на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли состоится до завершения Евро-2024, поскольку игрок, покидающий « », сейчас находится в расположении сборной Франции.

Мбаппе присоединится к «Реалу» в качестве свободного агента.

Презентация Мбаппе на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе. «Реал» хочет сделать ее «исторической» (Marca)

«Реал» объявит о трансфере Мбаппе в понедельник или вторник (RMC Sport)