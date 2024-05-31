Ривалдо о «Реале»: «Мбаппе нужно будет показать все, что он умеет, чтобы завоевать место в команде. Ни Родриго, ни Винисиус не пострадают. Все давление ложится на Килиана»

Ривалдо считает, что Килиану Мбаппе придется бороться за право играть за «Реал».

« придется доказать свою ценность, когда он перейдет в «Реал». Конечно, он большая звезда, он уже выиграл чемпионат мира, стал лучшим бомбардиром на другом чемпионате, но он переходит в большой клуб, который всегда доходит до финала чемпионов.

Я не думаю, что Родриго пострадает, как не пострадает и . Они в финале Лиги чемпионов и могут выиграть еще один трофей. Вообще говоря, все давление ложится на Мбаппе, который приедет в клуб, который очень часто выигрывает Лигу чемпионов – трофей, которого у Килиана еще нет.

Ответственность будет лежать на французе больше, чем на и Вини Жуниоре. Он отличный игрок, но ему придется показать все, что он умеет, чтобы завоевать место в команде. На его позиции играют те, кто сейчас делает очень качественную работу и завоевывает трофеи», – отметил бывший полузащитник «Барселоны».