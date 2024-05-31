Ривалдо о «Реале»: «Мбаппе нужно будет показать все, что он умеет, чтобы завоевать место в команде. Ни Родриго, ни Винисиус не пострадают. Все давление ложится на Килиана»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига Ривалдо Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Ривалдо считает, что Килиану Мбаппе придется бороться за право играть за «Реал».

«Килиану Мбаппе придется доказать свою ценность, когда он перейдет в «Реал». Конечно, он большая звезда, он уже выиграл чемпионат мира, стал лучшим бомбардиром на другом чемпионате, но он переходит в большой клуб, который всегда доходит до финала Лиги чемпионов.

Я не думаю, что Родриго пострадает, как не пострадает и Винисиус Жуниор. Они в финале Лиги чемпионов и могут выиграть еще один трофей. Вообще говоря, все давление ложится на Мбаппе, который приедет в клуб, который очень часто выигрывает Лигу чемпионов – трофей, которого у Килиана еще нет.

Ответственность будет лежать на французе больше, чем на Родриго и Вини Жуниоре. Он отличный игрок, но ему придется показать все, что он умеет, чтобы завоевать место в команде. На его позиции играют те, кто сейчас делает очень качественную работу и завоевывает трофеи», – отметил бывший полузащитник «Барселоны».

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4 комментария
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Правильно. Для Реала Килиан ещё ничего не сделал чтоб считаться наравне с Винисиусом, Родриго и прочей бандой. Значит и поблажек быть не должно.
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Отличный вызов для амбиций Килиана. Все будет зависеть от него, если он желает стать по настоящему суперзвездой и выиграть все клубные и индивидуальные трофеи. Рауль, Зидан, Рон и другие будут примером успешности в сливочной футболке
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Сейчас Мбаппе есть, что доказывать. Год назад трансфер был бы гораздо мягче для него.
Понятно, что нынешний костяк команды фееричен. Но, не покидало ощущение, что Черепашка доигрывал во Франции и если захочет включиться, может показать монструозный уровень и тогда беспокоиться придётся конкурентам за позиции. Потолок таланта всё ещё не раскрыт.
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Я хоть и болельщик Барселоны, но мне будет интересно наблюдать как Мбаппе впишется в состав Реала.
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