Сосо Павлиашвили о Хвиче: «Может стать достойной заменой Мбаппе в «ПСЖ». У них комбинационная и креативная команда – то, что надо для его игры»
Сосо Павлиашвили высказался о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил «Наполи» 100 млн евро за 23-летнего грузинского хавбека.
«У «ПСЖ» сейчас освобождается место на левом фланге, уходит Мбаппе. Хвича может стать достойной заменой Мбаппе.
У Кварацхелии есть большие перспективы, огромный талант и будущее. Если он все правильно будет направлять, то он обязан стать очень большим футболистом.
«ПСЖ» – мощная, комбинационная и креативная команда. Это как раз то, что надо для игры Хвичи. Когда надо, они очень хорошо закрываются и дают возможность таким футболистам, как Мбаппе и Кварацхелия, творить чудеса и быть полезными на поле», – заявил российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили.
В этом сезоне Кварацхелия провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику игрока можно посмотреть здесь.
1) это совершенно другой язык, где имя Сосо не имеет никакого двойного подсмысла в восприятии "остряков"
2) Сосо , вообще, это сокращение от имени Иосиф ,а не полное имя ,которое пишут в паспорте.