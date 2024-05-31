Сосо Павлиашвили о Хвиче: «Может стать достойной заменой Мбаппе в «ПСЖ». У них комбинационная и креативная команда – то, что надо для его игры»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Наполи Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия музыка Сосо Павлиашвили Футбол

Сосо Павлиашвили высказался о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил «Наполи» 100 млн евро за 23-летнего грузинского хавбека.

«У «ПСЖ» сейчас освобождается место на левом фланге, уходит Мбаппе. Хвича может стать достойной заменой Мбаппе.

У Кварацхелии есть большие перспективы, огромный талант и будущее. Если он все правильно будет направлять, то он обязан стать очень большим футболистом.

«ПСЖ» – мощная, комбинационная и креативная команда. Это как раз то, что надо для игры Хвичи. Когда надо, они очень хорошо закрываются и дают возможность таким футболистам, как Мбаппе и Кварацхелия, творить чудеса и быть полезными на поле», – заявил российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили. 

В этом сезоне Кварацхелия провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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14 комментариев
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А что думает по этому поводу Меладзе?
+9
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+8
Ну Хвича 100 млн явно не стоит....
+6
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+6
Прочитал голосом Сосо из его песен.
+1
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Сосу Джанаеву-Лопыреву надо ещё спросить
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Этого персонажа я меньше всего ожидал увидеть на спортсе😂😂😂
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Отар, твой выход! Станет ли Хвича Шоном Пеном мирового футбола? Или будет как Иванушки International?⚽️
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Ответ олдовый манк
А что думает по этому поводу Меладзе?
Который?
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Ответ T622222
Новый персонаж на нашем сайте Сосо - хотя за имя могут и забанить ))))))))
Можешь называть его Иосиф
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Ответ Hong Kil
Как то знал грузина по имени Маугли. Прям так в паспорте и написано. Но вот зачем детей Сосо называть, не понимаю
Может потому что
1) это совершенно другой язык, где имя Сосо не имеет никакого двойного подсмысла в восприятии "остряков"
2) Сосо , вообще, это сокращение от имени Иосиф ,а не полное имя ,которое пишут в паспорте.
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