Орлов об РПЛ: «Справедливо было бы не вручать золотые медали никому. Нет ни одной команды, которая бы по-чемпионски играла»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Краснодар Это футбол, брат! Футбол

Геннадий Орлов считает, что в этом сезоне РПЛ не было настоящего чемпиона.

Перед последним туром Мир РПЛ на титул претендовали «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы заняли первое место благодаря победе над «Ростовом» и поражению москвичей от «быков».

«Значит, я хочу сказать, справедливо было бы не вручать золотые медали после этого чемпионата никому, ну нет лидера настоящего.

Нет ни одной команды, которая бы по-чемпионски играла», – сказал комментатор Геннадий Орлов на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

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29 комментариев
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Как вы достали уже этой "справедливостью"!
Справедливо только место в таблице.. Всё остальное можете засунуть себе в... справедлиыость.
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Выиграл- Чемпион! Критерий " Чемпионская Игра"- какой-то мифический.
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Это правда, похожая ситуация в Испании была в 21м, когда Реал, Барса и Атлеты на финише раздавали очки всем подряд, будто в поддавки играли
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Дед поплыл. Медали дают не за игру, а за результат
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Справедливость, это не что иное, как система твоих личных координат в этой жизни …. Для кого то одно справедливо , а для кого то нет …. По большому счету , справедливость, это понятия , которые для всех разные …. По этому есть турнирная таблица , и есть закон , остальной вода …. Зенит выиграл свой решающий матч , а Динамо нет , Краснодар же на дистанции был слабее Зенита , ровно настолько , что бы при победе пропустить Питер вперед себя , это все отражено в таблице ,остальное не имеет никакого значения …..
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да да отменим золото. ...а заодно и проверку на ай кью провести у многих ораторов
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Геннадий Сергеевич, следующий шаг - начинай болеть за КБ уже.
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Ответ Tun
Это правда, похожая ситуация в Испании была в 21м, когда Реал, Барса и Атлеты на финише раздавали очки всем подряд, будто в поддавки играли
И что дальше то?
Отрезки могут быть какие угодно и сколько угодно, по итогу важно только место в таблице
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Ответ Dmitry_1986
Справедливость, это не что иное, как система твоих личных координат в этой жизни …. Для кого то одно справедливо , а для кого то нет …. По большому счету , справедливость, это понятия , которые для всех разные …. По этому есть турнирная таблица , и есть закон , остальной вода …. Зенит выиграл свой решающий матч , а Динамо нет , Краснодар же на дистанции был слабее Зенита , ровно настолько , что бы при победе пропустить Питер вперед себя , это все отражено в таблице ,остальное не имеет никакого значения …..
Насчёт турнирной таблицы - нет вопросов, все справедливо! Но вот "справедливость - это понятие, которое для всех разное" - это как-то не очень... Есть много вещей, понятий, ситуаций, которые не могут иметь больше одной оценки! У всех!
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