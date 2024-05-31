Орлов об РПЛ: «Справедливо было бы не вручать золотые медали никому. Нет ни одной команды, которая бы по-чемпионски играла»

Геннадий Орлов считает, что в этом сезоне РПЛ не было настоящего чемпиона.

Перед последним туром Мир РПЛ на титул претендовали «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы заняли первое место благодаря победе над «Ростовом» и поражению москвичей от «быков».

«Значит, я хочу сказать, справедливо было бы не вручать золотые медали после этого чемпионата никому, ну нет лидера настоящего.

Нет ни одной команды, которая бы по-чемпионски играла», – сказал комментатор на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».